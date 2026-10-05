Sindicatos y patronal firman el convenio de Hostelería en Granada, que afecta a más de 27.000 trabajadores

Archivo - Personas en la terraza de un bar. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han firmado este lunes con la patronal el convenio colectivo de Hostelería para la provincia de Granada, que afecta a más de 27.000 trabajadores y recoge subidas salariales, además de incidir en la regularización de las jornadas reales en el sector.

Concretamente, el nuevo convenio articula un incremento salarial global del 10,5 por ciento distribuido en tres ejercicios: un 3,7 por ciento para 2026 --con carácter retroactivo desde el 1 de enero--, un 3,4 por ciento para 2027 y un 3,4 para 2028.

Además de las mejoras económicas, el texto incide de forma prioritaria en frenar el abuso de la contratación parcial y garantizar la regularización de las jornadas reales, según han expresado los sindicatos tras la firma del documento con la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada.

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Granada, Alberto Sánchez, señala que la firma de este convenio supone "un paso fundamental hacia la dignificación del empleo hostelero en Granada", un sector "estratégico y motor económico clave en la provincia, cuyos profesionales "merecían una actualización salarial acorde a la realidad económica actual y la recuperación de su poder adquisitivo", señala.

Con este acuerdo, afirma el representante de UGT, también se ataja "uno de los grandes males endémicos del sector, el uso abusivo de la contratación a tiempo parcial" ante la necesidad de corregir las jornadas parciales ficticias para dar certidumbre y estabilidad a las plantillas.

El sindicato ha trasladado el "compromiso" de velar por el cumplimiento "estricto y riguroso" de cada uno de los artículos del acuerdo en todos los establecimientos hosteleros de la provincia remarcando que "la excelencia turística de Granada solo es sostenible si va de la mano de salarios justos y empleo digno".