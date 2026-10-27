Sindicatos piden que Andalucía no sea un "chiringuito de empleo precario" tras la EPA y llaman a movilizarse el 11N

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía han valorado este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), subrayando que Andalucía "no se puede resignar a ser el chiringuito del empleo precario de Europa y España" y han hecho un llamamiento a la movilización en la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

En este sentido, desde CCOO-A, la secretaria de Empleo, Trinidad Gallardo Pérez, ha alertado de que "en Andalucía se pierden casi 25.000 empleos en verano y sube el paro". La dirigente sindical ha alertado de que la tasa de desempleo en la comunidad "roza el 15%, casi cinco puntos más que la media nacional, y castiga sobre todo a las mujeres y a las personas jóvenes". En este sentido, ha señalado que "son datos más propios de tiempos de crisis que de bonanza económica. Es como si estuviéramos en un bucle".

Asimismo, Gallardo ha puesto el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. "En Andalucía seguimos sufriendo salarios muy por debajo de la media nacional y, por si fuera poco, el coste de la vida nos asfixia". "Los alquileres, las hipotecas y los precios desorbitados de todos los productos básicos devoran nuestras nóminas", ha criticado la secretaria de Empleo. Una realidad que implica que "tener un trabajo en nuestra tierra ya no garantiza salir de la pobreza". Ante esta situación, la responsable sindical ha aseverado que "Andalucía no se puede resignar a ser el chiringuito del empleo precario de Europa y España".

Frente a esta realidad, CCOO de Andalucía ha hecho un llamamiento a los trabajadores y a la ciudadanía en general a "llenar las calles en la huelga general y las movilizaciones del 11 de noviembre".

"Desde CCOO exigimos salarios para vivir, techos que se puedan pagar, servicios públicos fuertes y el control de precios", ha apostillado Gallardo.

Por su parte, desde UGT-A han aseverado que es "especialmente preocupante que nuestra comunidad continúe mostrando mayores dificultades que el conjunto del Estado para generar empleo y reducir las desigualdades estructurales de su mercado laboral".

"Mientras Andalucía ha destruido un 0,68% de sus puestos de trabajo durante el último trimestre, en España la ocupación ha crecido un 0,32%", han añadido. Una diferencia que, a juicio del sindicato, "pone de manifiesto la necesidad de impulsar políticas económicas y laborales que permitan superar la dependencia de las actividades estacionales y consolidar un modelo productivo más estable, diversificado y capaz de generar empleo de calidad durante todo el año".

Así, desde UGT Andalucía han advertido de que estos resultados "no pueden analizarse únicamente como una variación coyuntural". "La persistencia de elevados niveles de desempleo, unida a la menor tasa de actividad y al insuficiente ritmo de creación de puestos de trabajo, exige respuestas estructurales y una estrategia de empleo ambiciosa que permita superar las desigualdades históricas de nuestra comunidad".

Para UGT Andalucía, la evolución del mercado laboral debe medirse "no solo por el número de personas ocupadas, sino también por la estabilidad, la calidad del empleo y las condiciones en las que se desarrolla la actividad profesional".

"La creación de puestos de trabajo no puede seguir dependiendo en exceso de determinadas épocas del año ni concentrarse en sectores caracterizados por una elevada estacionalidad. Andalucía necesita avanzar hacia un modelo productivo más diversificado, con mayor peso de la industria, la innovación, la formación y las actividades capaces de generar oportunidades laborales estables", ha asegurado UGT-A.

El sindicato considera "igualmente imprescindible" prestar especial atención a los colectivos que siguen encontrando mayores obstáculos para acceder a un empleo digno, especialmente las personas jóvenes, las mujeres y quienes llevan largos periodos en situación de desempleo.

En este sentido, han reclamado políticas activas de empleo más eficaces, una mayor inversión en formación y recualificación profesional y actuaciones específicas que permitan reducir las desigualdades de género, combatir el desempleo de larga duración y facilitar la incorporación de las nuevas generaciones al mercado de trabajo.

"La reforma laboral ha demostrado que es posible avanzar en estabilidad y reducir la temporalidad mediante el diálogo social y la adopción de medidas legislativas. Sin embargo, estos avances deben acompañarse de nuevas conquistas laborales, como la reducción de la jornada, el refuerzo de la seguridad y salud en el trabajo y la mejora de las condiciones salariales", han afirmado.

Del mismo modo, UGT Andalucía ha advertido de que uno de los principales problemas que afronta actualmente la clase trabajadora es la creciente dificultad para mantener su poder adquisitivo, especialmente por el encarecimiento de la vivienda y de otros gastos esenciales.

"Tener un empleo ya no garantiza, por sí solo, poder acceder a una vivienda digna, emanciparse o afrontar con tranquilidad los gastos cotidianos". El esfuerzo que muchas familias deben realizar para pagar un alquiler o una hipoteca está absorbiendo buena parte de las mejoras salariales conseguidas mediante la negociación colectiva, a juicio del sindicato.

Por ello, el sindicato ha considerado urgente impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda asequible, frenen la especulación inmobiliaria y eviten que un derecho fundamental continúe convirtiéndose en un factor de empobrecimiento de las personas trabajadoras.

Al mismo tiempo, "resulta imprescindible reforzar la negociación colectiva, desbloquear los convenios pendientes y garantizar incrementos salariales que permitan recuperar y mejorar el poder adquisitivo". "La competitividad empresarial no puede seguir utilizándose como argumento para frenar los avances laborales. Los beneficios económicos y las mejoras de productividad deben repercutir también en quienes contribuyen diariamente a generarlos", han aseverado.

En este contexto, UGT Andalucía considera que los resultados de la EPA refuerzan las razones para la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre, una movilización que debe situar en el centro del debate público los problemas reales de la clase trabajadora.

El sindicato recuerda que las reivindicaciones van mucho más allá de las cifras de desempleo. "Se trata de exigir salarios que permitan vivir dignamente, una vivienda accesible, servicios públicos de calidad, estabilidad laboral y una distribución más justa de la riqueza".

"También es necesario desbloquear la negociación colectiva y avanzar en derechos laborales, jornadas más razonables, mayor protección de la salud en el trabajo y garantías suficientes para que ninguna persona tenga que elegir entre llegar a fin de mes o afrontar sus necesidades básicas", han asegurado.