Sindicatos piden "blindar" las plazas de oposición y "coordinación" entre las CCAA para "evitar el efecto llamada"

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de la Mesa Sectorial han pedido el "blindaje" de las plazas de oposición, así como la "coordinación" entre las comunidades autonómas para "evitar el efecto llamada", después de que la Consejería de Educación y Deporte haya informado del traslado de las oposiciones previstas para el próximo junio, correspondiente a los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, a 2021, como consecuencia de la crisis por el coronavirus, y de que las oposiciones al cuerpo de maestros, previstas para el verano de 2021, han sido pospuestas a 2022.

El responsable del profesorado de la educación pública de niveles no universitarios de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Patricio Pérez, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que "es fundamental coordinarse con el resto de las comunidades autónomas para evitar el efecto llamada", pero "sobre todo, y esto es algo imprescindible, que se blinden las plazas, que se garantice que esta oferta va a cumplirse y que además de las más de 6.300 plazas convocadas de Secundaria se incluyan las plazas de reposición, es decir, todas las jubilaciones que además se generen".

"Esto no es una opción, queremos que la Consejería publique oficialmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía esta oferta porque hay que blindar las plazas, ya que el sistema educativo público no se puede permitir el lujo de no consolidar su empleo y para nosotros resulta fundamental está garantía, que hemos obtenido de manera verbal pero además exigimos que se haga de manera escrita y publicada en el BOJA", ha subrayado Pérez .

La presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, explica en declaraciones a Europa Press que "han solicitado que no se produzca el aplazamiento del proceso al cuerpo de maestro a 2022 sino que se realicen de forma simultánea junto a Secundaria en 2021", pidiendo a la administración que "haga una labor de poder consensuar entre las distintas comunidades autónomas para evitar el efecto llamada".

"Queremos una unidad de acción por parte de todas las comunidades autónomas y pedimos protagonismo a la Consejería de Educación para abanderar esa unidad", destaca García, quien apunta que también han pedido que "se convoquen los procesos selectivos con independencia de que queden aplazados a 2021", y "establecer así las máximas garantías para que las plazas se sigan ofertando". "Queremos que esas plazas queden blindadas porque las necesidades del sistema educativo así lo requieren", apostilla.

Desde la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía exigen en un comunicado que "no se pierda ni una sola plaza" en las oposiciones de Educación Secundaria, aunque se aplacen a 2021, y valoran que la Consejería "se hay comprometido a que no se perderá ni un sola plaza".

Por su parte, en un comunicado ANPE-Andalucía punta que ha defendido en todo momento que "se garanticen" las plazas del proceso de consolidación y que la oferta de empleo para las próximas oposiciones de Secundaria "no sólo se mantenga, sino que se engrose si las modificaciones legales que introduzca el Ministerio así lo permitan".

SE REACTIVARÁN LOS LLAMAMIENTOS DEL SIPRI TRAS SEMANA SANTA

Igualmente, señalan que en el marco de la Mesa Sectorial han expresado su deseo de que las comunidades autónomas que han llegado al acuerdo de coordinar las fechas de celebración de las oposiciones "modifiquen su criterio y celebren las del cuerpo de maestros también en 2021, para no perjudicar a los aspirantes al ingreso en dicho cuerpo docente".

ANPE señala también que Educación y Deporte "ha manifestado que tras la Semana Santa reactivará los llamamientos de interinos a través de Sipri, para garantizar tanto la adecuada atención del alumnado como los derechos laborales del profesorado interino".