Sindicatos piden poner los problemas sociales y los trabajadores en el centro de la campaña electoral

Archivo - Imagen de archivo de una cabina electoral durante las elecciones generales. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A, UGT-A y CSIF-A han pedido este lunes poner los problemas sociales y los trabajadores en el centro de la campaña electoral, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

Según ha informado CCOO-A, UGT-A y CSIF-A en una nota, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha insistido en que "ahora es el momento, más que nunca, de poner a los trabajadores en el centro" y ha criticado la distribución de la riqueza generada en el país, señalando que "hay que hablar de cómo se reparte la mucha riqueza que se genera, que siempre se queda en las manos de los mismos, de los poderosos y de la élite y que nunca llega a las familias trabajadoras".

Igualmente, UGT-A ha valorado el adelanto electoral anunciado este lunes y ha expresado su deseo de que el nuevo escenario político permita situar en el centro del debate público los principales problemas y preocupaciones de la ciudadanía. Para el secretario general de UGT Andalucía, Óskar Martín, "el sindicato afronta esta convocatoria con la expectativa de que la campaña sirva para poner en el centro los problemas y las preocupaciones de la ciudadanía".

Además, Óskar Martín ha reclamado una campaña centrada en cuestiones como la vivienda, los salarios, el coste de la vida, el empleo y las condiciones laborales, y apuesta por el diálogo y el entendimiento frente a la polarización.

Al hilo, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha justificado la convocatoria electoral del presidente del Gobierno argumentando que "ante el bloqueo sistemático que han hecho las fuerzas políticas de derecha en el Congreso de los Diputados para aprobar políticas en favor de la vida de la gente, la última, los dos decretos de vivienda, entendemos la decisión de convocar elecciones".

De este modo, la representante sindical ha subrayado la necesidad de mejorar las condiciones laborales, afirmando que "hay que hablar de cómo mejoramos los salarios en este país para que la gente viva mejor, cómo mejoramos los servicios públicos para la igualdad de oportunidades y cómo solucionamos el problema de la vivienda".

Respecto a la vivienda, López ha ampliado el enfoque más allá de la construcción, señalando que "no solamente hablamos de construir más, que es necesario, sino de regular y de intervenir los precios y de intervenir el mercado para que la gente pueda acceder a esa vivienda".

Asimismo, la dirigente de CCOO ha concluido enfatizando que estas medidas son imprescindibles "para que la gente no sea pobre después de pagar el alquiler o la hipoteca", poniendo de relieve la urgencia de adoptar políticas que garanticen el acceso a la vivienda sin comprometer la estabilidad económica de las familias trabajadoras.

Igualmente, UGT-A ha considerado necesario que, con independencia del escenario político que resulte de las urnas, se mantenga el avance de las políticas dirigidas a fortalecer los derechos laborales y sociales y la cohesión social. "Seguiremos defendiendo que, sea cual sea el escenario que salga de las urnas, las políticas públicas continúen avanzando en derechos, en cohesión social y en la mejora de la vida de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía", ha concluido Óskar Martín.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha dirigido formalmente al presidente del Gobierno, ante el adelanto electoral, para que cumpla los acuerdos en materia de retribuciones y condiciones laborales alcanzado en noviembre de 2025.

El sindicato también ha solicitado la convocatoria de la mesa de seguimiento del Acuerdo Marco. Este acuerdo supone una hoja de ruta con medidas y compromisos asumidos hasta 2028 y el adelanto de elecciones no debe interferir en su desarrollo: retribuciones, empleo público, planificación de recursos humanos, mejora de procesos selectivos, digitalización, igualdad, carrera profesional, reclasificación conciliación, salud laboral, la mejora del mutualismo administrativo y la atención sanitaria, la prevención de riesgos laborales o las mejoras en las condiciones de jubilación.

En materia de retribuciones, "tiene especial importancia cumplir el calendario retributivo", con un incremento salarial para 2027 del 4,5 por ciento, Asimismo, deberá garantizarse el incremento adicional del 0,5 por ciento correspondiente a 2026. Esta subida es "muy relevante", teniendo en cuenta la evolución de los precios durante este año, que en septiembre experimentaron un repunte de seis décimas hasta el 4,9.

Por otra parte, CSIF ha considerado "fundamental" aprovechar el debate público que se va a generar durante la precampaña electoral para llevar encima de la mesa los temas que preocupan a los empleados públicos, como es la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010. Esta cuestión será trasladada al conjunto de las fuerzas políticas.

La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, "16 años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron". Actualmente, "el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, es decir, desde entonces se ha retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial".

En esta línea, CSIF es "muy consciente" de las dificultades que afronta España en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) e inestabilidad política que ha desembocado en la convocatoria adelantada de elecciones. Esta situación ha afectado a la negociación, las reformas y la calidad de los servicios públicos en sectores clave como la Administración General, Educación, Sanidad, Justicia o Correos.

De este modo, a lo largo de las próximas semanas "velaremos por el cumplimiento de los compromisos alcanzados en diferentes ámbitos y pondremos medidas para mejorar la gestión y las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos".