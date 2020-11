Sindicatos se movilizan desde el jueves para pedir que se derogue la orden que "restringe" derechos a sanitarios

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Satse, SMA, CSIF, CCOO y UGT han acordado movilizarse todos los martes y jueves a partir del 12 de noviembre en centros hospitalarios y de atención primaria de toda Andalucía hasta que se produzca la derogación "inmediata" de la orden que consideran "un ataque directo" a los derechos de los aproximadamente 120.000 profesionales que actualmente están en el sistema sanitario público andaluz.

Según indican en un comunicado las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, la medida "impuesta de forma unilateral representa el mayor ataque de la historia reciente contra los derechos consolidados del personal de instituciones sanitarias".

Asimismo, condenan la "falta de sensibilidad" de la Consejería de Salud y Familias hacia un colectivo que "lleva ocho meses trabajando al 200 por ciento, dándolo todo para recibir un tratamiento indigno por parte de los dirigentes políticos en el Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Se ha pasado de los aplausos y los monumentos, a que los profesionales no tengan derecho a cuidar de sus familiares, de no poder descansar entre turno y turno, de tener que depender del capricho de un gerente para poder disfrutar de sus días de vacaciones, de tener que hacer funciones que no son propias de su profesión, de poder ser destinados donde y cuando quieran ellos, además de contar con poder para contratar a dedo a quienes deseen", aseveran.

Y todo ello, añaden, "con la excusa de una pandemia que necesita de buenos gestores, trabajadores y expertos en este terreno y no de unos gestores que no conocen otra cosa que el 'ordeno y mando'". "Los profesionales tienen que cuidar a la ciudadanía, pero también tienen derecho a velar por su salud y cuidar de los suyos", manifiestan.

Por todo ello, los sindicatos se movilizarán todos los martes y jueves en centros hospitalarios y de atención primaria de toda Andalucía hasta que se produzca la derogación de dicha orden publicada el pasado domingo 9 de noviembre. De manera inmediata, este próximo jueves 12 de noviembre será la primera concentración en centros de atención primaria, denunciando además "la saturación que presentan y la necesidad de un verdadero plan de reactivación que evite el colapso en el que se encuentra".

Las organizaciones sindicales entienden que "esta forma de actuar impuesta es una acción deplorable que encubre un procedimiento con mala fe en contra de los derechos consolidados de los trabajadores y trabajadoras", y que la convocatoria de Mesa Sectorial de este lunes "ha sido solamente un paripé para poder justificar que hemos sido informados", por lo que "se emprenderán las medidas legales oportunas para que se queden sin efecto esta sarta de insultos que, en forma de orden, están recibiendo los que hace poco eran los héroes, y que la Consejería de Salud ahora quiere convertirlos en esclavos".