Los sindicatos tachan de "claramente insuficientes" las medidas para combatir las agresiones a profesionales sanitarios

Concentración contra la agresión en el Centro de Salud de Brenes (Sevilla). - SATSE

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, Satse, UGT y Sindicato Médico Andaluz (SMA) han lamentado este viernes el incremento de las agresiones verbales y físicas a los profesionales sanitarios en 2025 y han tachado las medidas que se han adoptado en esta materia de "claramente insuficientes". Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha exigido a la Consejería de Sanidad una revisión del plan contra agresiones al personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que en 2025 marcaron récord histórico. Según los datos facilitados por la Administración, el año pasado se registraron 1.976 episodios violentos contra los profesionales de la sanidad pública andaluza.

CSIF ha señalado que "esta escalada de violencia contra los trabajadores es intolerable" y por ello ha pedido al SAS que dichos datos se trasladen "de manera inmediata" al foro del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS para su análisis y posterior puesta en marcha de medidas preventivas de refuerzo. El presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, también ha reclamado a la Administración "que no deje pasar ni un minuto más para proceder a la revisión del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años".

CSIF, asimismo, ha recordado que "la Administración sigue incumpliendo su compromiso de contar con un régimen sancionador contra agresiones, del que aún no hemos recibido ni un primer borrador. Al igual que los responsables al frente de la Consejería cambian, esperamos que la manera de abordar este problema también y el actual consejero impulse medidas reales contra esta lacra presente en nuestra sanidad pública. Necesitamos un refuerzo de las medidas disuasorias porque los profesionales no pueden trabajar con miedo".

La central sindical ha reivindicado que, además de revisar el plan de agresiones y contar con un régimen sancionador, las medidas para acabar con la lacra que supone la violencia contra los profesionales de la sanidad pública también pasan "por reforzar las plantillas en centros de salud y hospitales. La falta de personal no es una justificación de las agresiones, pero a nadie se le escapa que contar con más trabajadores supondría una mejora de los servicios que se prestan y ayudaría a rebajar estos episodios".

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha criticado que las medidas implantadas por el Gobierno andaluz para prevenir y combatir las agresiones a los profesionales sanitarios son "claramente insuficientes" a la vista del nuevo récord de violencia registrado durante el año 2025 en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Satse destaca que el personal de enfermería es el "principal afectado" por las agresiones físicas, al concentrar el 45% del total de los ataques de este tipo registrados en Andalucía. Un dato que, para el sindicato, "evidencia la especial exposición del colectivo a situaciones de violencia debido al contacto directo, continuado y cercano que mantienen con pacientes, familiares y acompañantes".

Desde UGT Andalucía han apuntado que "ni el Plan de Prevención, caducado desde hace unos años, ni el Observatorio de Agresiones, que sólo ha valido para constituirse, sin hacer nada más, han frenado la oleada de violencia contra el personal del SAS". "Lamentablemente parece que tendremos que esperar una desgracia personal para que se tomen en serio esta lacra", ha advertido. Para el SMA, el ascenso progresivo de las agresiones desde 2020 se produce "a pesar de las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a profesionales del SSPA, que ha revelado su incapacidad para poner freno a esta intolerable lacra". "A pesar de este escenario tan poco halagüeño, seguimos sin noticia alguna de las medidas anunciadas por el consejero de Sanidad con motivo de la constitución del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía el pasado 5 de noviembre, medidas que venimos reclamando desde el SMA en cada foro que aborda esta cuestión".