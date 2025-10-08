Sindicatos ven en el cese de la consejera "una oportunidad para revertir la situación del sistema sanitario andaluz"

Archivo - Imágenes de las protestas sanitarias en la puerta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos andaluces UGT y CSIF han valorado la dimisión de la hasta ahora consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, como "una nueva oportunidad para que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, revierta la delicada situación del sistema sanitario público". Asimismo, han expresado su deseo de que el relevo al frente de la Consejería cuente con "una voluntad política firme para recuperar el sistema y devolverle la credibilidad perdida en los últimos tiempos".

En un audio remitido a los medios, UGT-A ha subrayado que esta salida representa "una oportunidad de oro para corregir el desaguisado provocado por las anteriores consejeras, con el consentimiento del presidente".

Por su parte, CSIF-A ha reconocido que la dimisión de Hernández les ha "pillado de sorpresa", aunque consideran que "era cuestión de tiempo, y finalmente se nos ha dado la razón". En este sentido, han confiado en que quien asuma el cargo adopte "una actitud decidida para solucionar una situación que hasta ahora se ha abordado con un recorte tras otro". Desde el sindicato han recordado además que, hace apenas una semana, exigieron la depuración de responsabilidades por la gestión "nefasta" en la comunicación de las pruebas de cribado de cáncer de mama.

En esta línea, ha subrayado que estos hechos "no son aislados", ya que llevan meses denunciando "el colapso del sistema sanitario, con retrasos inadmisibles en las listas de espera quirúrgicas y en las citas médicas, tanto en Atención Primaria como en especialidades, así como demoras en pruebas diagnósticas y una precariedad creciente en las contrataciones, que deja al personal cada vez más sobrecargado por la falta de cobertura y la creciente demanda asistencial".

En este contexto, ha señalado a la consejera dimisionaria como "la última responsable de una gestión que, de espaldas a profesionales y usuarios, se ha basado en recortes de personal y equipamientos". Además, ha criticado que "haya hecho oídos sordos a los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial, destinados a mejorar la Atención Primaria --punto de partida de una sanidad eficiente y de calidad--, optando en su lugar por un enfoque cortoplacista centrado en el aumento de conciertos con la sanidad privada, en detrimento de los recursos propios".

En este sentido, ha denunciado que "el descontento de profesionales y ciudadanía ha sido más que evidente en los últimos meses", señalando "un talante poco negociador y una actitud inaccesible por parte de la Consejería".

"Hace casi un año, CSIF ya alertó de la falta de capacidad para relanzar el sistema público de salud, cuando se dio un portazo a las propuestas de mejora planteadas por sindicatos, organizaciones colegiales y profesionales. Entonces ya pedimos su dimisión", ha concluido.