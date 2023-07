Sindicatos ven un "sinsentido" contratar a enfermeras no comunitarias "cuando no se ha renovado al 100%" para el verano

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, asegura, a raíz de la

aprobación de la eximición del requisito de nacionalidad a los médicos y enfermeros extranjeros no comunitarios para su contratación en centros sanitarios del SAS, que dicha medida "no tiene sentido" mientras "no se ha renovado al cien por cien" el personal para esta época estival, una opinión que comparte UGT, que ve "lamentable

vender que pueden venir profesionales de enfermería de otros países cuando has dejado de contratar a miles y además piensas despedir a muchos de los eventuales". Además, CCOO "tampoco entiende" que se haya incluido en esta medida a esta categoría.

Así, Satse pide a la Administración andaluza que antes de aplicar dicha medida, actualice la Bolsa Única de Empleo del SAS al corte 2022, y "dé prioridad" a los más de 40.000 enfermeros y enfermeras que se encuentran inscritos en dicha bolsa, donde además "se aplican los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Desde su punto de vista, según indica en un comunicado, con la actualización de la Bolsa al corte 2022 "se solucionarían muchos de los problemas" que existe con la contratación y el déficit de plantillas, considerando que es esta la solución y no la contratación del personal de enfermería extranjero no comunitario.

Además, apunta Satse, "no tiene sentido" una medida de este tipo mientras "no se ha renovado al cien por cien" el personal para esta época estival, cuando "es verdaderamente necesario para garantizar la atención permanente en los puntos de urgencias o la atención primaria, como así han manifestado desde la Administración para poder aprobar esta medida".

Satse lamenta, igualmente, que toda esta mala gestión "esté generando a su vez una fuga de profesionales" a otros servicios sanitarios donde se les ofrece mejores condiciones y se les garantiza una mayor estabilidad laboral.

"Vender que pueden venir profesionales de enfermería de otros países cuando has dejado de contratar a miles y además piensas despedir a muchos de los eventuales nos parece lamentable", añaden en este sentido desde el sindicato UGT, que explica que esta medida, con la que también "se quiere suplir la falta de médicos de familia en muchos centros de salud", ya estaba, "en primer lugar, haciéndose en el SAS y, en segundo lugar, no soluciona ninguno de los graves problemas que tenemos actualmente".

Así, apunta que desde hace ya muchos años zonas de difícil cobertura como son el Poniente de Almería, Cazorla, Sierra de Cádiz, Norte de Almería, Axarquía, etcétera, hacen contratos a profesionales extracomunitarios que "no solo no tienen el requisito de la nacionalidad, sino que tampoco el de titulación vía MIR. Pero que son absolutamente imprescindibles para poder asistir a esas zonas y reciben un más que maltrato laboral por parte de la Administración".

LA CONSIDERAN "UN PARCHE QUE NO RESOLVERÁ EL PROBLEMA"

En realidad, "parece una medida de carácter electoralista en estos momentos", afirman desde UGT, que agrega que la realidad en esas zonas de difícil cobertura "no se soluciona con parches o medidas electoralistas como estas sino haciendo más atractiva la Medicina de Familia y mejorando las condiciones de los profesionales"

Por último, y en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosectarios de CCOO de Andalucía, José Pelayo Galindo, considera esta medida "como un parche que no resolverá el problema" y asegura que el problema "se circunscribe solo a facultativos y no a enfermería", por lo que "no entendemos que se haya incluido a esta categoría".

Además, continúa, "no resolverá el problema porque provocará la contratación en precario de estos trabajadores y administrativamente de forma irregular, ya que el problema es que son pocos los médicos en esta situación que tienen reconocida su titulación".

Por tanto, "la solución de la falta de facultativos está en el aumento de plazas en las facultades de medicina y el aumento de plazas MIR, a la vez que hay que impedir la fuga de talentos hacia la sanidad privada, que no ha invertido nada en la formación de estos médicos", concluye CCOO.