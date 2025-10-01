La situación de Digitex, en La Carolina (Jaén), llega al Parlamento a través de una PNL impulsada por el PSOE

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación de la empresa Digitex, en La Carolina (Jaén), ha llegado este miércoles al Parlamento andaluz a través de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE y que se ha debatido en la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

La votación de la PNL se ha llevado a cabo finalmente por puntos, incluyendo uno de adición del PP. En su intervención, la parlamentaria socialista Ángeles Férriz ha instado a la Junta de Andalucía a que, en coordinación con el Ayuntamiento de La Carolina, "intervenga para defender el empleo" en la empresa Digitex del grupo Konecta que ha despedido a 13 trabajadoras en esta ciudad "sin justificación".

El PP ha rechazado los puntos que planteaban que la Consejería implementara recursos para contribuir a la viabilidad de la empresa y a mantener esos puestos de trabajo. También se ha rechazado que la Junta revise si esta empresa cuenta con ayudas públicas y en ese caso si se dan las causas para pedir el reintegro de las mismas.

Sí han salido adelante otras peticiones formuladas por los socialistas, como que la Junta manifieste su rechazo a estos despidos y que coordine, junto al Ayuntamiento, una intermediación con la empresa para negociar una alternativa.

"No se puede despedir así a la gente", ha dicho Férriz, que ha recordado que la empresa no se presentó a la conciliación y ha echado a 13 personas a la calle a pesar de que tiene más de 100 campañas activas, que está impartiendo cursos para contratar a más gente y que está publicando ofertas de empleo.

"Hemos venido al Parlamento porque el alcalde y la Junta no han hecho absolutamente nada y los trabajadores se merecen un respeto y que los defendamos ante lo que es una injusticia como una catedral", ha dicho Férriz.

Asimismo, ha apuntado que hace años se dio una situación similar con esta empresa y que entonces las administraciones socialistas removieron "cielo y tierra" para "evitar los despidos".

"Junta y Ayuntamiento deben mostrar su rechazo y actuar, utilizando todas las herramientas a su alcalde. La Junta debe parar de inmediato lo que parece un ERE encubierto y no quedarse de brazos cruzados mientras despiden injustamente a trabajadores", ha manifestado la parlamentaria socialista.

Desde el PP, la parlamentaria Virginia Pérez ha trasladado su "consideración, nuestro afecto y nuestro abrazo con las trabajadoras y el trabajador despedido en la Carolina". Ha rechazado que desde las administraciones no se haya hecho nada y ha apuntado que desde el Ayuntamiento "se ha tenido contacto en todo momento con el comité de empresa, con los trabajadores y con las trabajadoras" y fruto de ello se aprobó una declaración institucional "con un apoyo absolutamente incondicional".

Pérez ha subrayado que los puntos de acuerdos de la PNL "no son asumibles al 100% porque en muchas cuestiones no se tienen competencias", de ahí que se haya pedido la votación por puntos. De esta forma, Pérez ha manifestado que "ni la mediación, ni el arbitraje, ni la conciliación la pueden solicitar las administraciones, la tienen que solicitar los interesados", de ahí que el PP haya rechazado esta parte.

No obstante, desde el PP si se ha planteado añadir un nuevo punto a la PNL para trasladar el apoyo del Parlamento andaluz a los trabajadores afectados y al conjunto de la plantilla de Konecta.

Por último desde Vox, la parlamentaria Purificación López ha acusado al PSOE de "utilizar el drama de unos despidos para hacer propaganda política" con el objetivo "señalar, presionar y amenazar, utilizando las instituciones públicas, a una empresa que, aun con todas las dificultades que tienen que soportar las empresas andaluzas, está dando trabajo a 263 familias".