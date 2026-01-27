Situación de "preemergencia" en Villacarrillo (Jaén) por el aumento del caudal de los ríos Aguascebas y Guadalquivir

El río Aguascebas a su paso por Mogón. - AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO

VILLACARRILLO (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Villacarrillo se encuentra "en situación de preemergencia", debido al aumento del caudal de los ríos Aguascebas y Guadalquivir.

"Ante la evolución de las lluvias en nuestra comarca durante los últimos días y las previsiones meteorológicas que anuncian precipitaciones persistentes e intensas en los próximos días, se está realizando un seguimiento permanente de la situación, especialmente en el anejo de Mogón", ha explicado este martes en una nota el Ayuntamiento.

Ha añadido que, según la información disponible en estos momentos, el pantano de Aguascebas se encuentra "al cien por cien de su capacidad" y está "actualmente desembalsando por el aliviadero".

Ante este escenario y de acuerdo con lo establecido en el Plan de Emergencias Municipal de Villacarrillo, el Consistorio ha decidido establecer el estado de preemergencia. Esta fase "no supone la activación del Plan de Emergencias, sino que implica la alerta preventiva de los servicios operativos ante un riesgo previsible que podría derivar en una situación de emergencia".

"Se basa, fundamentalmente, en el seguimiento técnico de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos, el análisis de las previsiones disponibles y el proceso continuo de información a las autoridades competentes en materia de Protección Civil y a la población en general", ha indicado.

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene "contacto permanente" con Emergencias 112, Policía Local y el equipo de gobierno, así como Protección Civil y Emergencias, a través de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, que está "remitiendo los correspondientes boletines de aviso hidrológico, en los que se indica que el nivel de alerta del río Guadalquivir en Villacarrillo es amarillo".

"Desde el Ayuntamiento se continuará realizando un seguimiento constante de la situación y se irá actualizando la información conforme se disponga de nuevos datos hidrológicos y meteorológicos", ha manifestado.

Además, ha solicitado "a la ciudadanía que permanezca atenta a los canales oficiales del Ayuntamiento, mantenga la calma y siga en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia".