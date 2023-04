El SMA cifra el seguimiento de la segunda jornada de huelga en un 10% y cree que ha tenido "suficiente impacto"

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la huelga semanal de doce horas de los médicos andaluces de Atención Primaria, de 8,00 a 20,00 horas, ha registrado unos datos de seguimiento que el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocante de la huelga, ha cifrado en un 10%. Desde el sindicato han apuntado que este "no es un seguimiento muy alto", debido a la falta de médicos y a que el colectivo "no es muy dado a grandes movilizaciones", aunque han destacado que la huelga, acompañada con concentraciones en Sevilla, Córdoba y Granada, ha tenido "suficiente impacto" y ha cumplido el objetivo de "llamar la atención sobre la situación crítica de la Atención Primaria".

Esta es la segunda jornada de una cadena de movilizaciones que comenzó la semana pasada y que este miércoles ha registrado unos datos de seguimiento que la Junta ha cifrado en torno al 3%, mientras que el sindicato los ha elevado al 10%. Para el presidente del SMA, Rafael Carrasco, la Junta no ha tenido en cuenta "los mínimos, los mínimos altos y la falta de médicos", aunque ha apuntado que este sigue sin ser "un seguimiento muy alto".

En esta línea, Carrasco ha indicado que la explicación a estas cifras se halla en que este colectivo, debido "a la falta de médicos, a los mínimos que hay y a su propia idiosincrasia, no es un colectivo muy dado a grandes movilizaciones". No obstante, ha subrayado que están "satisfechos", ya que creen que la huelga "tiene suficiente impacto". "Creemos que está sirviendo a nuestro objetivo, que era llamar la atención sobre la situación crítica de la Atención Primaria", ha agregado.

Al respecto de los avances de estas movilizaciones, el SMA fija reuniones semanales en las observan los posibles avances en las negociaciones, las respuestas de la Administración y los datos de las manifestaciones, y, en base a ello, se toman las decisiones oportunas. "Hasta el momento actual el calendario sigue intacto y, en principio, seguiremos cada miércoles", han apuntado.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, ha señalado que la situación en la Atención Primaria "es cada vez peor porque la Junta está invirtiendo en otras estrategias de actuación y está olvidando al colectivo médico", cuando es el que "sufre las mayores dificultades" y cuya falta de inversión "supone un problema para el buen funcionamiento de la Primaria".

En cuanto al acuerdo de la limitación de las agendas, Ojeda ha expuesto que "se está llevando a cabo de forma muy lenta y con muchos obstáculos por parte de la Junta". "Nos parece verdaderamente indignante que la propia Consejería (de Salud y Consumo) que firma un acuerdo con nosotros tarde meses en ponerlo en marcha y cuando decida hacerlo sea poniendo obstáculos a su ejecución", ha agregado.

Desde el SMA han insistido en que "no hay médicos suficientes para atender a la población en el tiempo suficiente", problema ante el cual "la Administración no hace nada, ni para agregar a más médicos, ni para organizar la agenda de una forma racional que permita una asistencia adecuada".

En este sentido, Carrasco ha puesto de manifiesto que, a pesar de que "la situación no es fácil y que los médicos no se pintan de un día para otro", no existe "ni un solo plan razonable para paliar esta situación en los próximos años". "Si no hay médicos, habrá que ampliar los horarios, remunerar, incentivar y entrar en el mercado".

Finalmente, el SMA ha concluido ejemplificando que "cuando una empresa necesita profesionales, debe hacer buenas ofertas para captarlos" y, en el caso de la sanidad, "si las ofertas que se hacen actualmente no consiguen atraer médicos, habrá que cambiarlas por otras mejores".