Socialistas de Jaén se reúnen para diseñar una "estrategia" centrada en servicios público y transformación municipal

BAILÉN (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

Las agrupaciones socialistas se han reunido este martes en Bailén (Jaén) con el objetivo de diseñar una estrategia que permita "conformar los mejores equipos, presentar el mejor proyecto a la ciudadanía, un proyecto por y para la gente, centrado en la defensa de los servicios públicos esenciales y en la transformación real de cada municipio".

En este contexto, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha subrayado que "todo lo bueno que llega a la provincia lo hace de la mano de gobiernos socialistas, como la Diputación y el Gobierno de España", mientras que ha acusado a la Junta de Andalucía de tener "completamente abandonada a la provincia, sin nuevas autovías, sin Ciudad Sanitaria y con unos servicios públicos desmantelados, como demuestran los retrasos en el programa de cribado del cáncer de mama, la mayor negligencia sanitaria cometida por un Gobierno autonómico".

Además, ha hecho hincapié en que "más de la mitad de los municipios de la provincia están gobernados por alcaldes socialistas, que están realizando una gran labor transformando sus pueblos y defendiendo los servicios públicos", una gestión que el PSOE aspira a extender al resto de ayuntamientos.

En cuanto a la situación de Bailén, Latorre ha señalado que el Ayuntamiento representa "un ejemplo de lo que no se debe hacer en política", acusando al alcalde de tener la ciudad "olvidada" y de estar "más centrado en los intereses del PP provincial que en los problemas de sus vecinos", hasta el punto de haber perdido los fondos EDIL, que han supuesto una inversión de 100 millones de euros para la transformación de 65 municipios jiennenses.

En este contexto, Latorre ha criticado la gestión de la Junta en materia sanitaria, ya que "empezó mintiendo, minimizando la situación, diciendo que solo eran unos pocos casos y que afectaban únicamente al Hospital Virgen del Rocío. Se metieron con las asociaciones de mujeres y, para colmo, nombraron consejero de Salud a Antonio Sanz, quien representa lo peor de la política basada en la propaganda y la mentira".

Latorre ha garantizado que el PSOE "va a estar siempre al lado de las personas que están sufriendo" y ha recordado que a través del partido en Jaén se ha establecido un canal de atención a las mujeres afectadas de la provincia para que éstas puedan acceder a información, asesoramiento y contacto con las asociaciones.

Al hilo de lo anterior, ha advertido de que este caso es "la punta del iceberg" y que "vendrán otros casos, como los cribados del cáncer de colon y del cuello de útero". "Las políticas privatizadoras del PP de Juanma Moreno tienen consecuencias nefastas para la salud pública de la mujeres", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Bailén, Víctor Abolafia, ha lamentado que el alcalde de Bailén "tenga tantos cargos que le alejan de su ciudad, como la portavocía del PP en la Diputación, lo que provoca que este municipio pierda grandes oportunidades, como los fondos EDIL, con 100 millones que han llegado a la provincia y cero a Bailén".

Abolafia ha subrayado que "al PSOE le preocupan los problemas reales que afectan a la gente y que su propósito siempre es el de ayudar a las familias y poner su granito de arena para cambiar la sociedad". "Nos batimos el cobre por nuestros vecinos, sacamos adelante soluciones para sus problemas y sentamos la bases del futuro de nuestros municipios", ha concluido.