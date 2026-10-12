Sofocado un incendio en una nave de Puente Genil (Córdoba) con maquinaria de construcción y combustibles

Archivo - Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba en un incendio forestal declarado en la finca Villalobillos en el término municipal de Almodóvar del Río. (Foto de archivo). - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos de la Diputación de Córdoba han intervenido para sofocar un incendio registrado en la madrugada de este lunes, 12 de octubre, en una nave de la localidad de Puente Genil en cuyo interior había maquinaria de construcción, herramientas de taller y combustibles.

Según han informado desde el cuerpo de Bomberos de la Diputación, el incendio se inició sobre las 4,16 horas de la madrugada en una nave de 240 metros cuadrados con maquinaria de construcción, herramientas de taller y combustibles.

Como consecuencia de este incendio, se ha visto afectado el techo de dicha nave, que "ha colapsado por varios sitios", según han explicado los bomberos, que han finalizado su actuación a las 7,00 horas de la mañana.

En concreto, para esta intervención han actuado cinco efectivos con dos nodrizas y una bomba urbana, según han detallado desde el cuerpo de Bomberos de la Diputación de Córdoba.