Soleá Morente presenta su álbum 'Sirio B' en el Teatro CajaGranada el sábado 22 de noviembre

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escenario del Teatro CajaGranada acogerá el sábado 22 de noviembre a las 21,00 horas un concierto en directo de Soleá Morente, en el que la cantante presentará su nuevo álbum 'Sirio B', el cual es el resultado del trabajo que durante muchos meses ha desarrollado junto con Guille Milkyway, de La Casa Azul.

El concierto cuenta con el patrocinio de CajaGranada Fundación, CaixaBank y Cervezas Victoria y las entradas para el mismo se pueden adquirir tanto en el sitio web de venta de entradas de CajaGranada Fundación como en la taquilla de su centro cultural, con un precio de 23,50 euro en venta anticipada. Igualmente, en caso de no agotarse, será posible adquirirlas en la taquilla del Teatro CajaGranada una hora antes del espectáculo a 26,50 euros.

Soleá Morente se caracteriza por ser una artista camaleónica, con un espíritu parecido al de Bowie, capaz de engancharse a las diferentes tendencias musicales que van surgiendo con un éxito inusitado, según han indicado desde CajaGranada Fundación en una nota. Con su último disco ha dado un salto en tanto en él "el mestizaje, el pop y la electrónica se dan la mano" para hacer bailar, emocionarse y "dejar una huella imborrable".

En él se encuentran hits ('Gitana maría', 'Ahora o nunca', 'Vamos a olvidar'), ejercicios sonoros ('Mercurio y seda', 'Soleá del mar') y rumbas pegadizas ('Con los nudillos', 'No Likes'). Un disco que, sin duda, va a dar mucho que hablar según los promotores del concierto de presentación.

Este trabajo de inspiración requiere un concepto escénico remozado, con un mayor protagonismo de la electrónica y un sonido más contundente y bailable. Este concierto contará con Víctor Cabezuelo y Julia Martín, de Rufus T. Firefly, Nieves Lázaro, Gonzalo Navarro y Javi Martin, de The Low Flying Panic Attack, para "conjugar todas las vertientes de un sonido que busca emocionar al público mientras lo hace bailar".