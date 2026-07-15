Solucionada la incidencia que provocó retrasos en la Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por un robo de cable

Archivo - Aerotraviesas de Adif. Archivo.
Archivo - Aerotraviesas de Adif. Archivo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 22:04
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SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incidencia que en la tarde de este miércoles, 15 de julio, provocaba retrasos en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado solucionada.

Así lo ha confirmado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, si bien incidía al conocerse la noticia que esta interrupción podía deberse al robo de un cable localizado en la localidad de Conquista (Córdoba).

En contexto, uno de los últimos episodios de estas características se daba durante este pasado martes, 14 de julio, cuando la línea ferroviaria entre la capital y la comunidad andaluza se veía afectada por una incidencia en la señalización derivada de otro posible robo de cable.

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