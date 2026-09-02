La soprano Juana Castillo y el barítono Santos Ariño abren este jueves el Ciclo de Lírica en Córdoba

Archivo - Una persona tocando el piano. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La soprano Juana Castillo y el barítono Santos Ariño, con Rodrigo García Simón, en el violonchelo y Antonio López en el piano, más la bailaora Yolanda Osuna, ofrecerán este jueves, a las 20,30 horas, en la Sala Orive, el concierto de apertura del octavo Ciclo de Lírica, que organiza el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Lírica.

Según ha informado el Ayuntamiento, el ciclo estará compuesto por cuatro conciertos que recorrerán grandes momentos de la ópera, la zarzuela y la canción lírica. La entrada a todos ellos es libre hasta cubrir aforo. Tras siete ediciones de creciente reconocimiento por parte del público, la crítica y los propios intérpretes, esta nueva convocatoria del Ciclo de Lírica da un paso más en la consolidación del proyecto.

El cartel reúne a figuras de prestigio nacional e internacional junto a jóvenes talentos de notable proyección, ofreciendo un equilibrio entre experiencia y nuevas generaciones. Entre los artistas invitados destacan las sopranos Carmen Solís y Juana Castillo, la mezzosoprano Sandra Ferrández, los barítonos Javier Franco, Francisco Bermudo y Santos Ariño, así como el tenor Kique Ferrer.

Junto a ellos participarán intérpretes emergentes como la soprano Carmen Larios, vinculada a programas europeos de perfeccionamiento, y la soprano cordobesa Lucía Tavira, una de las voces jóvenes más prometedoras de la ciudad. A ellos hay que sumar la presencia de la bailaora Yolanda Osuna.

La edición de 2026 contará también con los pianistas Antonio López Serrano y Silvia Mkrtchian, colaboradores habituales del ciclo, a los que se une el violonchelista cordobés Rodrigo García Simón, solista de la Orquesta de Córdoba, cuya presencia ampliará la riqueza musical de la programación. Todos los artistas desarrollan una intensa actividad en teatros y festivales de primer nivel, como el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro de la Zarzuela, el Palau de Les Arts, el Teatro de la Maestranza o la Staatsoper de Stuttgart, entre otros.

El Ciclo de Lírica, en su octava edición, se consolida así como una de las propuestas musicales de referencia en la programación cultural de la ciudad, manteniendo su compromiso con la defensa y difusión del canto lírico como patrimonio cultural intangible, el apoyo a artistas de destacada trayectoria --con especial atención a las voces cordobesas-- y la proyección de Córdoba como ciudad de excelencia cultural, social y turística.