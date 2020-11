Sordo y Álvarez critican que la Junta excluya a CCOO y UGT del pacto sobre ayudas a pymes y autónomos: "No es de recibo"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han criticado este martes que la Junta de Andalucía haya decidido excluir a ambos sindicatos de la firma del plan de apoyo a pymes y autónomos suscrito con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA) y las Cámaras de Comercio de Andalucía, en un actitud que consideran que "no es de recibo" ni se corresponde con la actitud "leal" de los sindicatos en el diálogo social.

Sordo y Álvarez se han pronunciado de este modo, en sendas entrevistas en Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, un día después de que los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía advirtieran al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que el Acuerdo de Reactivación Económica de Andalucía suscrito el pasado mes de julio "pende de un hilo" tras su decisión de "saltarse a la representación de los trabajadores" para firmar "exclusivamente con el empresariado" un plan de apoyo a pymes y autónomos dotado con 667 millones de euros para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la comunidad.

El líder de CCOO ha calificado como "surrealista que después de haber firmado un plan para la reactivación económica en Andalucía entre organizaciones sindicales, Junta y patronales, que creo que es un ejemplo de responsabilidad y de corresponsabilidad, pues la Junta se descuelgue con un acuerdo únicamente con los empresarios para abordar ni más ni menos que las ayudas a pymes y autónomos".

"No es comprensible y no es leal esa posición con el diálogo social y con el papel de corresponsabilidad que hemos jugado los sindicatos, que como siempre decimos nosotros hacemos el diálogo social y nuestras propuestas con el Gobierno que haya porque somos corresponsables", ha añadido Sordo, que ha subrayado que "desde luego lo que no es de recibo es esta respuesta por parte de la Junta negociando aparte, yo creo que más movido por la presión de determinados lobbys que por un concepto de saber de verdad lo que es el diálogo social".

UGT: "NO VA EN LA LÍNEA DE ESPAÑA NI DE LA UE"

En la misma línea, el secretario general de UGT ha compartido que "no es de recibo" que desde la Junta "se opte sólo por una parte a la hora de llegar a un acuerdo y se rompa esa línea que habíamos venido situando en el conjunto de España y en la práctica totalidad de las comunidades autónomas de que los acuerdos, sobre todo en materias que tienen que ver con poder ayudar a salir de esta situación de crisis, a mantener a las empresas y al tejido productivo activo se hagan sólo con una parte".

"A mi no me parece una buena noticia y desde luego no van ni en la línea de lo que se está haciendo en las comunidades autónomas, en España y mucho menos en lo que está pasando en la Unión Europea, vamos a ver cómo se continúa trabajando", ha indicado Álvarez, que ha destacado que "UGT tiene una formidable dirección en Andalucía y con toda seguridad Carmen Castilla sabrá explicar cuál es la posición del sindicato y sabrá ir dando alternativas moderadas".

En cualquier caso, el líder de UGT ha querido dejar claro que "los sindicatos sobre todo lo que queremos son acuerdos, máxime en una situación de pandemia como la que estamos, y siendo consciente del sufrimiento que se está produciendo en muchas pequeñas y medianas empresas, en muchos autónomos de Andalucía y de toda España que ven cómo sus negocios no pueden abrir y a los que la Junta de Andalucía y el Estado tienen que dar soporte".