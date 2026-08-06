SOS Cines de Verano de Córdoba pide citas al alcalde y al delegado de Cultura de la Junta

Archivo - Exterior del cine de verano Fuenseca. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora SOS Cines de Verano de Córdoba sigue "trabajando día a día" para que los cines Delicias, Fuenseca y Olimpia "sean públicos y declarados Bien de Interés Cultural (BIC), junto al Coliseo San Andrés", el único cine de verano abierto este año, buscando la coordinadora que en los tres primeros se vuelvan a proyectar películas "ya", razones que la han llevado a solicitar "sendas reuniones", con el alcalde de Cordoba, José María Bellido, y con el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en la provincia, Eduardo Lucena.

El objetivo de dichos encuentros, según ha informado SOS Cines de Verano en una nota, es, "en primer lugar, para informarles de la indignación ciudadana que han conllevado las primeras declaraciones municipales sobre la imposibilidad de su supervivencia y de la actividad de proyección de cine, más tarde matizadas".

También quieren mostrarles su "inquietud y también preocupación porque ambas administraciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, han entrado en una compleja y confusa transmisión de responsabilidades entre ellas, que va posponiendo las decisiones y actuaciones para verdaderamente salvar y proteger los cines de verano".

También buscan con sendas reuniones "informar al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura de la creación de la coordinadora, que está formada por más de 35 asociaciones vecinales, culturales y otras", y también explicarles los objetivos de SOS Cines de Verano.

Igualmente, quieren contar a Bellido y Lucena, que desde su creación, hace poco más de un mes, la coordinadora ha recibido "la adhesión de más de 70 personas relacionadas con el cine, la literatura y el arte en general, de toda España", apoyando su iniciativa de "salvar los cines de verano de Córdoba".

Por último, en los respectivos encuentros que esperan tener con el alcalde y delegado de Cultura de la Junta, les solicitarán "un calendario concreto para la declaración como BIC de los cuatro cines de verano y para la adquisición pública de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia", anunciando que continuarán movilizándose "hasta que ambas cuestiones sean realidad".