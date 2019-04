Sting actuará en Úbeda (Jaén) el 22 de julio en el marco de su gira europea 'MySongs'

Publicado 25/04/2019 18:20:45 CET

ÚBEDA (JAÉN), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante británico Sting actuará en Úbeda (Jaén) el próximo 22 de julio en el marco de su gira europea. Será en el auditorio del recinto ferial a partir de las 22,00 horas.

El Ayuntamiento ha informado este jueves del concierto y ha explicado que Cherrytree Management y FestMuve han confirmado que la ciudad Patrimonio de la Humanidad será una de las paradas 'Sting: MySongs', una gira por Europa durante este verano con citas "muy especiales para festivales y teatros".

Será un concierto dinámico donde se presentarán las canciones más queridas escritas por Sting y que abarcará los grandes temas de la prolífica carrera del ganador de los Premios Grammy en 17 ocasiones, tanto con el grupo ThePolice como en su carrera como solista.

De este modo, sonarán temas como 'Englishman in New York', 'Fields of Gold', 'Shape of my heart', "Every breath you take', 'Roxanne', 'Message in a bottle" y muchosmás. Sting, que estará acompañado por una banda de rock, actuará en el Auditorio Recinto Ferial de Úbeda el 22 de julio con entradas a la venta a partir de 60 € en www.consiguetuentrada.com

El compositor, cantautor, actor, autor y activista Sting nació en Newcastle, Inglaterra, y se trasladóa Londres en 1977 para formar el grupo The Police junto a Stewart Copeland y Andy Summers. La banda lanzó cinco álbumes de estudio, ganó seis premios Grammy y dos BritAwards y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.

Como uno de los artistas solistas más importantes del mundo, Sting ha recibido otros once premios Grammy, dos BritAwards, un Golden Globe, un Emmy, cuatro nominaciones al Oscar, una nominación al premio TONY, el Premio de la revista Billboard Century y el de la Persona del Año MusiCares 2004.

También como miembro del Salón de la Fama de los Compositores, recibió el Kennedy Center Honors, el American Music Award of Merit y el Polar Music Prize. Sting ha sido reconocido como Doctor Honoris Causa de Música por la Universidad de Northumbria (1992), BerkleeCollege of Music (1994), Universidad de Newcastle uponTyne (2006) y Brown University en su 250 ceremonia de graduación (2018).