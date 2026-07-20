Subdelegación destaca el "civismo" en Granada en la celebración del triunfo de España en el Mundial

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La celebración del triunfo de España en el Mundial de Fútbol se ha saldado sin "apenas incidentes" en la provincia de Granada salvo "algún lanzamiento de botellas" ya entrada la madrugada en la capital, donde miles de personas se lanzaron a las calles, o la quema de unos contenedores en Huéscar.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha querido agradecer el comportamiento de la ciudadanía por haber celebrado este momento "con el civismo propio de un gran país", tras el encuentro en el que España consiguió el 1-0 contra Argentina y se hizo con la segunda estrella.

En un audio remitido a los medios, Montilla también ha agradecido la labor de Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales de los municipios a lo largo de la noche en el marco de los dispositivos activados para garantizar la seguridad y evitar incidentes.

Según la información que maneja Subdelegación, las celebraciones "se han desarrollado sin apenas incidentes en la provincia de Granada" y "solo cabe reseñar algún lanzamiento de botellas ya avanzada la madrugada en Granada capital y en Alhama o la quema de unos contenedores en Huéscar".

La fiesta comenzó en la explanada del Palacio de Congresos, donde el Ayuntamiento de Granada instaló dos pantallas gigantes y prácticamente duplicó el aforo de los encuentros anteriores. Por buena parte de los municipios granadinos se instalaron equipos de grandes dimensiones para seguir el partido, amenizado con animación y música en muchos lugares.

El dispositivo en la capital estuvo integrado por casi un centenar de agentes, entre Policía Local y Policía Nacional, que vigilaron especialmente el consumo de alcohol en la vía pública y la posesión de material pirotécnico. Además, de manera preventiva, se protegieron las fuentes de la Plaza de los Campos, de las Batallas y de las Granadas para evitar incidentes.