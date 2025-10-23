Subdelegación del Gobierno y Guardia Civil presentan en Benamejí (Córdoba) el Plan Director para Convivencia y Seguridad

Presentación en el IES Don Diego Bernuy de Benamejí del 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la seguridad'. - GUARDIA CIVIL

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, bajo la coordinación de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha presentado este jueves para el curso escolar 2025/2026, en el IES Don Diego Bernuy de Benamejí, el 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la seguridad' en los centros educativos y sus entornos, de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Al acto han asistido además de la subdelegada, la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara; el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Córdoba, Diego Copé; la directora del IES, Dolores María Morente, así como responsables de la Guardia Civil, personal docente y alumnos del citado centro escolar.

Al respecto, López ha destacado "la importancia de un plan concebido para la mejora de la convivencia desde la juventud, conocer cuáles son las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es imprescindible para garantizar la convivencia", y ha asegurado que "cuanto antes se conozcan su trabajo, más conciencia tienen los jóvenes de la labor de la Benemérita como garantes de los valores democráticos".

La subdelegada del Gobierno considera que "la importancia de este plan queda plasmada en dos sendas; por un lado, ayudar e identificar los casos de 'bullying', tanto por los compañeros como por el profesorado", y, por otro lado, "que los menores tomen consciencia de los peligros a los que pueden enfrentarse, ya sea consumo de sustancias estupefacientes o alcohol o los riesgos de las nuevas tecnologías".

MÁS DE 700 CHARLAS

Dentro del marco del 'Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad' en los centros educativos y sus entornos, cuya finalidad principal es "la difusión entre la comunidad educativa de conductas adecuadas para la prevención de consumo de sustancias estupefacientes y alcohol, absentismo escolar, riesgos de las nuevas tecnologías y mejora de la convivencia entre alumnos y profesores", la Guardia Civil impartió durante el pasado curso escolar 2024/2025, 773 charlas/conferencias en los 160 centros escolares y Ampas adheridos al plan, ubicados en 64 localidades de la provincia.

El objetivo, dar respuesta de manera coordinada y eficaz a cuestiones relacionadas con la seguridad de los niños y jóvenes en la escuela y su entorno. Asimismo, se ha fortalecido la cooperación con el personal docente y autoridades educativas y asociaciones de padres y madres de los escolares, para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar.

Del total de charlas impartidas, las más demandadas por la comunidad educativa, fueron las relativas a los riesgos asociados a las nuevas tecnologías, de las cuales se impartieron 272, seguidas de las de acoso escolar, con 195; de prevención de drogas y alcohol, con 72, y violencia sobre la mujer, 51.

También se impartieron charlas relacionadas con la Seguridad Vial, el medio ambiente y sobre los requisitos para ingresar en el Cuerpo. Asimismo, el Instituto Armado mantuvo 511 reuniones con personal docente y 35 con Ampas de los colegios adheridos al Plan.

El curso pasado se realizaron además once exhibiciones de unidades Policiales, en las que participaron efectivos del Servicio Cinológico, Seprona, Tráfico, Seguridad Ciudadana, Unidad de Seguridad Ciudadana, etc, así como exposición de vehículos y medios con los que estas unidades desarrollan su servicio, a la vez que se realizaron seis jornadas de puertas abiertas y una visita de alumnos a acuartelamientos del Cuerpo.

Igualmente, dentro de los servicios efectuados en el marco del 'Plan Director', la Guardia Civil efectuó un total de 989 vigilancias en el entorno de centros educativos ubicados en la provincia.

MUNICIPIOS CON CENTROS ADHERIDOS

Entre los municipios que cuentan con más centros escolares adheridos al Plan se encuentran Puente Genil, con once; Montilla, con ocho; Priego de Córdoba, con ocho; Pozoblanco, con siete; Baena, con siete; Fuente Palmera, con seis; Villanueva de Córdoba, con cinco; Peñarroya-Pueblonuevo, con cinco; Aguilar de la Frontera, con cinco; Palma del Río, con cinco, y Montoro, con cinco.

Durante este nuevo curso la Guardia Civil pretende fomentar, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno y de los centros educativos, la participación en las charlas a impartir, de especialistas en algunas temáticas concretas, como pueden ser Viogen, Seguridad Vial, protección del medio ambiente y Nuevas Tecnologías, entre otras.