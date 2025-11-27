La Subdelegación y la Guardia Civil presentan en Baena (Córdoba) el Plan de Seguridad de la Campaña Agrícola 25/26

Labores de seguridad de la Guardia Civil durante la campaña de la aceituna en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

BAENA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

Con motivo del inicio de la Campaña de recogida de la aceituna 2025/2026, la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno han mantenido este jueves una reunión con representantes del sector olivarero de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Baena y alcaldes de los municipios de las mancomunidades del Guadajoz y Subbética para presentarles el Plan de Seguridad de la Campaña Agrícola.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, al encuentro han asistido la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López; la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano; el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente Castrejón, y el presidente de la DOP de Baena.

Durante el desarrollo de la reunión, la Guardia Civil ha presentado el dispositivo establecido en la provincia y en la Compañía de Montilla, para la vigilancia y control, tanto para la recogida de la aceituna como en su transporte y puntos de recepción, con el fin de evitar el robo y hurto de dicho fruto.

Con la puesta en marcha del dispositivo se va a intensificar el control del transporte de aceituna y la inspección de los puntos de recepción (almazaras, cooperativas o puntos de compra, entre otros), para comprobar la lícita procedencia de la aceituna recibida.

Asimismo, se controlarán las labores de rebusca de aceituna (recogida, transporte y recepción), que tendrán lugar una vez finalizada la campaña de recogida, siendo requisito la autorización expresa, por parte de los propietarios de las respectivas fincas.

Para todos estos cometidos, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba va a implicar a todos los componentes de las distintas unidades de las Comandancia, como son los Puestos de Seguridad Ciudadana, Equipos Roca, Servicio de Protección de la Naturaleza, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información y Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Asimismo, se solicitará el apoyo de unidades externas como el Servicio Aéreo y el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil con base en Madrid, siendo esta unidad, con los medios que posee, muy importante a la hora de realizar una mejor vigilancia en las zonas más abruptas de la provincia.

La Guardia Civil destaca entre las medidas de autoprotección el inicio de la recolección por las áreas más próximas a caminos y carreteras, así como las zonas más visibles desde estas; evitar dejar la aceituna recolectada, maquinaria y utensilios en el campo, caminos o exterior de las instalaciones; trasladar lo antes posible el producto recolectado al puesto de compra, almazara, almacén o depósito y, en los momentos de mayor riesgo, ya sea por volumen de producto acumulado, lugar de ubicación de este o fase lunar, adoptar las medidas más adecuadas.

Señalan como elementos de riesgo: la presencia o movimiento de personas desconocidas en la zona, la sustracción en olivares próximos, las noches claras, en especial de luna llena. Si la maquinaria (vareadoras, sopladoras) tiene que quedarse en el campo sin protección se recomienda el empleo de sistemas de sujeción para dificultar la sustracción, además de controlar la maquinaria y utensilios empleados (marca, modelo, nº de serie).

COMUNICAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN

La Benemérita señala, igualmente, la importancia de informar por el medio más rápido a su alcance de cualquier robo/hurto, así como de la presencia de personas o vehículos que por su actitud puedan inducirle sospechas para ello. Por ello, pide tener a mano y facilitar a las personas trabajadoras los teléfonos de contacto con la Guardia Civil. Teniendo en cuenta la existencia de la aplicación Alertcop, mediante la cual el ciudadano podrá facilitar en tiempo real, ubicación, imágenes y videos.

Además, se aconseja anotar las matrículas de los vehículos que resulten sospechosos, para informar a la Guardia Civil; impulsar entre el personal la conveniencia de transmitir a la Guardia Civil cualquier información, indicio o sospecha; comunicar a la mayor urgencia posible cualquier actividad sospechosa o riesgo añadido que detecte e informe rápidamente a la Guardia Civil de cualquier actividad comercial "dudosa" con aceituna, o con cualesquier maquinaria o utensilios empleados en la recolección de la que tenga conocimiento, para que pueda ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.