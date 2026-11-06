Subdelegación insta a los acampados a abandonar la explanada del Palacio de Congresos de Granada antes del lunes

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GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha instado a las personas acampadas en la explanada del Palacio de Congresos de la capital a desmontar voluntariamente las instalaciones y abandonar el espacio antes del próximo lunes 9 de noviembre, "con el objetivo de alcanzar una solución dialogada".

Así lo ha dado a conocer la representación del Gobierno Central, que expone que los acampados, que reivindican el derecho a la vivienda, fueron informados este pasado jueves por la tarde para proceder en este sentido.

La petición se ha producido después de que en la madrugada del miércoles al jueves se produjeran un incendio, supuestamente provocado, y un intento de ataque con palos por parte de personas encapuchadas a las personas que se encuentran en la acampada. Además, este viernes por la tarde está prevista la celebración de un acto público de Vox encabezado por su líder nacional, Santiago Abascal, en el interior del Palacio de Congresos, ante el que se han convocado en redes sociales movilizaciones de protesta.

La Subdelegación del Gobierno en Granada señala en una comunicación difundida entre los medios este viernes que ha mantenido desde el inicio de la acampada, el pasado 3 de octubre, "una actitud de respeto absoluto hacia los derechos fundamentales de reunión y libertad de expresión".

"Precisamente por dicha consideración, y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y europea, se ha entendido que la concentración que dio origen a la acampada constituía una manifestación colectiva de reivindicaciones políticas y sociales susceptible de quedar amparada por el derecho fundamental de reunión", exponen.

Y añaden que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que determinadas instalaciones temporales "pueden constituir, en función de las circunstancias concurrentes, una forma de expresión política protegida".

La Subdelegación recoge que, tal y como establece la jurisprudencia constitucional y europea, el derecho de reunión, aun siendo un derecho fundamental, "no tiene carácter absoluto ni ilimitado y que la transitoriedad constituye un elemento esencial de su ejercicio".

"La protección constitucional alcanza a la congregación temporal de personas en torno a una finalidad común de expresión y reivindicación, pero no ampara la ocupación permanente e indefinida de un espacio público", exponen, a la vez que señalan que los derechos fundamentales deben ser objeto de ponderación con otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, "entre ellos, la protección del dominio público, la libre circulación de personas, la convivencia ciudadana y los derechos de terceros".

Es en este punto, en el que la Subdelegación del Gobierno en Granada insta a los acampados a desmontar voluntariamente las instalaciones y abandonar el espacio antes del próximo lunes 9 de noviembre, "con el objetivo de alcanzar una solución dialogada". También destacan que la prioridad "sigue siendo garantizar el respeto a los derechos fundamentales, favorecer el diálogo y resolver esta situación de manera proporcionada".

Esta petición de la representación del Gobierno central a los acampados por la vivienda se produce después de que este mismo viernes el Ayuntamiento de Granada haya pedido a la Subdelegación que "tome cartas en el asunto" y que "no se mire para otro lado" ante la que ha considerado una "excesiva permisividad" para con los acampados debido a la ocupación del espacio público. El Consistorio ha llegado a remitir tres peticiones formales a la Subdelegación para actuar en la retirada de la acampada.