Subdelegación en Jaén analizará en una jornada los retos de la cibertrata y la protección de las víctimas

Programa de la jornada - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén, a través de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, celebrará el 23 de septiembre la VII Jornada sobre Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual. Este año, el encuentro se centrará de forma específica en la cibertrata, en su detección y en la atención integral a las víctimas.

El evento, que se desarrollará a partir de las 9,00 horas en la Subdelegación, está dirigido a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, profesionales de Servicios Sociales, Igualdad, Salud, Empleo y Educación, así como a asociaciones de mujeres.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha manifestado que "la trata constituye una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos y exige una respuesta coordinada y especializada".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de "adaptar la prevención, la detección y la protección de las víctimas a unas formas de captación y explotación cada vez más vinculadas al entorno digital", advirtiendo de que las nuevas tecnologías han generado nuevas vías para estas actividades ilícitas.

La programación de la jornada contará con la participación de especialistas de la Policía Nacional, Apramp y Diaconía. En concreto, intervendrá el inspector jefe del Grupo VI de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Clemente Fuertes, que será el encargado de abordar la cibertrata.

Posteriormente, profesionales de la entidad Apramp analizarán la detección y la atención integral a las mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual. Por su parte, la organización Diaconía centrará su intervención en la coordinación, la prevención, la sensibilización y el cambio cultural.

A este respecto, Fernández ha incidido en que "la cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las administraciones y las entidades especializadas es fundamental para mejorar la protección y la atención a las víctimas".

Las personas interesadas en asistir a las sesiones pueden formalizar su inscripción a través de la dirección de correo electrónico violenciagenero.jaen@correo.gob.es