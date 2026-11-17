La Subdelegación del Gobierno reúne en Granada a profesionales de emergencias para mejorar la respuesta ante incidentes en túneles de carretera - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, Pablo García, ha inaugurado este martes el curso Gestión de emergencias en túneles de carretera, en el que participan medio centenar de profesionales de distintos servicios de emergencias, protección civil, seguridad y gestión de infraestructuras procedentes de diferentes puntos de España.

La actividad, organizada por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en colaboración con la Escuela Nacional de Protección Civil, tiene como objetivo mejorar la planificación, coordinación y capacidad de respuesta de los servicios que intervienen ante situaciones de emergencia en este tipo de infraestructuras.

Durante la inauguración, Pablo García ha destacado la importancia de la formación especializada y de la cooperación entre administraciones y servicios de intervención para afrontar situaciones de emergencia que, por las características de los túneles, presentan especiales dificultades operativas.

En este sentido, ha puesto en valor la necesidad de compartir conocimientos, experiencias y procedimientos de actuación que permitan mejorar la seguridad de las personas y la eficacia de la respuesta ante posibles incidentes.

Esta es la tercera edición del curso dedicado específicamente a la gestión de emergencias en túneles de carretera, una actividad que forma parte del Plan de Formación 2026 de la Escuela Nacional de Protección Civil. La iniciativa se integra, además, en el ciclo formativo sobre análisis, planificación y gestión de emergencias que la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Granada viene desarrollando desde 2015.

El curso, de 30 horas de duración, se celebra del 17 al 20 de noviembre y reúne a responsables y técnicos de protección civil y emergencias de distintas administraciones, profesionales de los servicios de extinción de incendios y salvamento, técnicos de carreteras, personal de servicios de explotación y seguridad de túneles y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asisten profesionales de Granada, Málaga, Cuenca, Cantabria, Badajoz, Huesca, Madrid, Valencia y Zaragoza, así como técnicos de emergencias de Andalucía, Aragón, Asturias y Madrid.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y EJERCICIOS PRÁCTICOS

El programa aborda los principales aspectos relacionados con la seguridad y la gestión de emergencias en túneles de carretera, desde las características de estas infraestructuras y sus instalaciones de seguridad hasta los sistemas de ventilación, control de humos, señalización y comunicaciones.

También se analizarán los procedimientos de intervención ante incendios, los riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas y las particularidades de los accidentes en los que intervienen vehículos eléctricos y otras nuevas tecnologías.

La formación incorpora el análisis de experiencias reales y de las lecciones aprendidas en intervenciones y simulacros anteriores, con el fin de identificar dificultades operativas y mejorar los procedimientos de actuación coordinada entre los diferentes servicios implicados.

Uno de los elementos destacados del curso será la jornada práctica prevista para el jueves 19 de noviembre, que incluirá un ejercicio en un túnel, una visita al Centro de Control de Túneles de La Herradura y otra al Parque de Bomberos de Motril.

Estas actividades permitirán a los participantes conocer sobre el terreno las instalaciones y los recursos disponibles para la gestión de emergencias, así como profundizar en los procedimientos de intervención.

El curso cuenta con la colaboración de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, los ayuntamientos de Granada y Motril, la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil, servicios de protección civil de otras comunidades autónomas, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía y distintas entidades y empresas especializadas en la conservación, explotación y seguridad de infraestructuras viarias.

La participación de profesionales de diferentes ámbitos territoriales y disciplinas permite intercambiar experiencias y avanzar en el conocimiento de los protocolos de actuación de cada servicio, un aspecto fundamental para garantizar una respuesta coordinada ante emergencias que requieren la intervención simultánea de múltiples organismos.

16,2 MILLONES EN MODERNIZACIÓN DE TÚNELES

Por último, el subdelegado del Gobierno ha recordado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible finalizó el pasado mes de julio las obras de modernización de los túneles de Los Ramoncillos, La Guapa, El Acebuchal y Madroño, situados en la A-7, con una inversión de 16,26 millones de euros financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las actuaciones han permitido mejorar las infraestructuras y reforzar sus sistemas de seguridad, especialmente los de protección contra incendios, ventilación, iluminación de emergencia, señalización y videovigilancia, además de incorporar un sistema de control centralizado para supervisar las instalaciones en tiempo real.