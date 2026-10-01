La subdelegada en Córdoba pide a diputados del PP que "piensen en 39.000 cordobeses" afectados por decretos de vivienda

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha pedido este jueves a los diputados cordobeses del PP que "tengan responsabilidad y que piensen" en "más de 39.000 cordobeses a los que les afectan los más de 15.000 contratos de alquiler que tiene la provincia" y a los que los dos reales decretos de vivienda que se llevan este viernes al Congreso les "dan tranquilidad".

Así lo ha manifestado la representante del Ejecutivo central en la provincia en un audio facilitado a los medios, en el que ha solicitado a los diputados del PP que "apuesten por una cuestión de humanidad para todos ellos y que voten a favor de la convalidación de estos reales decretos".

A su juicio, "estos reales decretos dan estabilidad y protección a estas personas", a la vez que "para todos aquellos que tengan alquileres de temporada y de habitaciones tendrán nuevas garantías y quien quiera comprar su primera vivienda tendrá más ayuda", ha aseverado.