La subdelegada en Córdoba valora las ayudas del Gobierno ante las borrascas con 150 euros por persona y día en desalojos

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López, ha valorado este jueves las medidas del Ejecutivo para paliar los efectos de las borrascas continuas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recogen distintas ayudas directas, entre ellas una de 150 euros por persona y día para todos los desalojados en la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa, López ha informado de que en la Subdelegación "se va a producir un refuerzo de personal para que esté trabajando y en el menor tiempo posible darle solución a todos los afectados por estas terribles borracas", a la vez que se hará "una reunión entre los técnicos de Subdelegación y de ayuntamientos para facilitarles en todo lo posible lo que dice el decreto", que "es largo y complicado".

Ha comentado que "la gestión de gran parte de las ayudas se va a realizar por parte de las subdelegaciones del Gobierno", que estarán "cerca de los ciudadanos que se han visto afectados por estas graves inundaciones", de modo que "vamos a ser nosotros los que nos acerquemos a los municipios para que todas aquellas personas que han sido perjudicadas puedan tenerlo dentro de su municipio y no tengan que desplazarse", ha indicado.

Al respecto, ha expuesto que se han producido inundaciones en centenares de municipios de toda la comunidad y en múltiples terrenos agrícolas, a la vez que "en Córdoba se han producido más de 1.700 desalojos", y aunque "no ha habido daños personales", sí hay "daños importantes en viviendas, en infraestructuras y en comercios".

Ante ello, ha aseverado que "el Gobierno ha estado al lado de los afectados", con agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, la UME y la DGT, entre otros efectivos, que "todavía trabajan para ver los efectos que ha producido el temporal y que se han coordinado perfectamente con todas las administraciones".

Asimismo, ha reconocido "el trabajo de todos los voluntarios, que han actuado en estas semanas tan complicadas para todos", al tiempo que ha resaltado el trabajo de los alcaldes de la provincia, "que han estado al lado de sus vecinos".

Mientras, ha remarcado que "el Gobierno está dispuesto a seguir con los afectados hasta que tengan resuelta su situación totalmente y que en todos los lugares y las infraestructuras que se han visto dañadas se vean solventados los problemas ocasionados".

Ha explicado que "hace tan sólo una semana se aprobó la declaración de zonas gravemente afectadas por el Consejo de Ministros, el 10 de febrero, y tan sólo una semana después está ya publicado el Real Decreto que viene a mitigar en lo posible los daños que se han producido en la economía andaluza y ponerla en marcha de nuevo".

Respecto a las medidas para paliar los efectos de los temporales, en el Real Decreto se establecen casi 7.200 millones, cuyas partidas son "ampliables", para "beneficiar a municipios de Andalucía y una pequeña parte va también para municipios de Extremadura", con "medidas para los ciudadanos y las familias, para los ayuntamientos, medidas fiscales y de seguridad social y ayudas muy importantes en el plano de la agricultura y el comercio".

MEDIDAS PARA FAMILIAS

En medidas para las familias, el Real Decreto recoge una ayuda directa de 150 euros por persona y día para los desalojados, para lo cual "se necesitará el empadronamiento y una declaración responsable de las personas que vivían en ese domicilio y que han tenido que ser desalojadas", ha declarado López.

Además, ha afirmado que "las ayudas por temas de Protección Civil se multiplican por cuatro", de modo que "una indemnización por destrucción total de vivienda que tenía una ayuda de 15.120 euros, va a pasar hasta 60.480 euros", mientras que "la compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580 hasta 10.320 euros".

Igualmente, ha apuntado que "se ha eliminado el umbral de renta para acceder a las ayudas", de forma que "independientemente de la situación económica familiar de cualquier desalojado, va a tener opción a este tipo de ayudas", que "no van a computar para los ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital, algo importante porque pueden ser familias que tengan una situación económica vulnerable", ha valorado López.

AYUNTAMIENTOS

En cuanto a las medidas para las corporaciones locales, ha explicado que "el Gobierno ha destinado dentro del Real Decreto-Ley un fondo de 2.000 millones de euros para los ayuntamientos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales". "Serán transferencias directas y no préstamos", ha aclarado.

"Serán ayudas para los ayuntamientos para actuaciones imprescindibles para las personas en cuanto a evacuación, alojamiento, manutención de los desalojados y para el funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales", ha aseverado, para añadir que "se establecen medidas para la recuperación de cauces, saneamiento, zonas verdes, depuración de aguas y red viaria", agregando que "se va a permitir que los ayuntamientos y las comunidades utilicen el superávit de 2025 para mitigar los efectos de la borrasca mediante inversiones financieramente sostenibles".

También, ha afirmado que "se va a flexibilizar la regla de gasto para ayuntamientos y comunidades autónomas en las partidas presupuestarias que se destinen a paliar los efectos de las inundaciones y que no computen en sus reglas fiscales", al tiempo que "se va a establecer un plan de empleo por 50 millones para los ayuntamientos afectados por el temporal".

Según ha expuesto, "es posible la anticipación de hasta el 100% de las ayudas para los ayuntamientos previa petición", a la vez que ha señalado que "todas las ayudas que se den estarán exentas de tributación del IRPF y del impuesto de sociedades".

COMERCIOS

La subdelegada ha avanzado que para el comercio se establecen ayudas, de forma que los negocios que hayan registrado pérdidas de daños por las inundaciones tendrán una línea directa de ayudas de 120 millones de euros y "los beneficios serán para autónomos y empresas principalmente de hostelería, hospedaje y comercio minorista".

Por otro lado, ha informado de que "se ha creado una medida de avales para empresas que, siguiendo lo que se hizo en la Dana de Valencia, se va a hacer más o menos de la misma forma para empresas y autónomos hasta un máximo de 250 millones de euros". Y con el consorcio de compensación de seguros se contemplan indemnizaciones "de forma similar a como se hizo en la Dana", ha dicho.

Respecto a las medidas fiscales, hay exenciones del IBI, tanto de rústica como de urbana, y reducciones en el impuesto a actividades económicas, así como exenciones de tributación en el IRPF y en el impuesto de sociedades, al tiempo que ha afirmado que "va a haber reducciones fiscales en actividades agrarias, en la cotización del régimen de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA".

MEDIDAS LABORALES Y AGRO

En cuanto a medidas laborales, "se ha buscado fundamentalmente la protección para los trabajadores, estableciéndose una prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo de 2026, consideraciones de fuerza mayor para sus pensiones, los ERTE, exenciones de cotización a la Seguridad Social, aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la seguridad social y prohibición del despido en el caso de empresas beneficiarias", entre otras.

En relación a la agricultura y la ganadería, "que se han visto muy afectadas", va a haber ayudas directas de "alrededor de 2.100 millones de euros", así como "una ayuda del 100% del daño que no se ha indemnizado por el seguro agrario y se va a establecer una ayuda extraordinaria para el incremento del seguro agrario de todos los agricultores y ganaderos", junto a diferentes medidas, como la bajada de las peonadas para los trabajadores eventuales agrarios, de 35 a cinco, "para que puedan acceder al subsidio y a la renta agraria", y 600 millones para caminos rurales.