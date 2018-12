La subdelegada del Gobierno en Córdoba ve bien manifestarse pacíficamente contra el fascismo

Actualizado 05/12/2018 15:11:14 CET

CÓRDOBA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha dicho sentir "tristeza" ante la abstención registrada en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado domingo, a la vez que ha considerado un ejemplo de "salud" democrática que se produzcan manifestaciones "pacíficas" contra el fascismo.

En declaraciones a los periodistas previas al acto conmemorativo del Día de la Constitución que se ha celebrado este miércoles en la Subdelegación, Valenzuela ha aclarado que la manifestación contra el fascismo de unas 3.000 personas, "de las más numerosas de Andalucía" y que se ha celebrado este martes en Córdoba, no necesitaba autorización previa, como ninguna otra manifestación, aunque sí que es preciso comunicarla con antelación "para que los cuerpos de seguridad estén preparados".

Por fortuna, según ha señalado, en dicha concentración contra el fascismo, que luego derivó en manifestación, "no ha habido incidentes", añadiendo Valenzuela, a continuación, que "el que se proteste contra el fascismo" le parece "buena cosa, siempre que se haga de manera pacífica y sin caer en ningún enfrentamiento, que es algo de lo que hay que huir".

"Pero que la gente más joven --ha proseguido-- tenga conciencia de que el fascismo no es algo que puede estar en nuestro día a día, ni por supuesto marcar nada en una sociedad democrática, en una democracia ya madura como la nuestra, que cumple hoy 40 años, pues bueno, tampoco es preocupante", es más, a su juicio "es una señal de buena salud" democrática, aunque también le gustaría a la subdelegada "que toda esa gente que se manifiesta en la calle, se manifieste también las urnas. porque si no lo vería un poquito contradictorio".

En cuanto al resultado de las elecciones, con la irrupción del partido de ultraderecha Vox en el Parlamento andaluz con 12 parlamentarios, uno de ellos por Córdoba, Valenzuela ha dicho que para ella el resultado del 2D es "triste, sobre todo por la abstención" que se produjo y que ello "favorezca la entrada de algunos elementos en el Parlamento andaluz que yo no hubiera querido que eso ocurriera de ninguna manera".

En cualquier caso, la subdelegada ha recordado que "los ciudadanos votan libremente gusta lo que quieren, o no votan", pero a ella le "duele mucho que no acudan a votar, y eso no tiene que llevar a todos a una reflexión, para que eso no sea así".

En consecuencia, "hay que intentar que algo, que para nuestras vidas es tan importante, como son las instituciones que nos gobiernan, pues estén siempre en las mejores manos y hayan salido por el mayor número de votos posible", añadiendo que su deseo, tras el 2D, es "que se llegue a una estabilidad en el Gobierno de nuestra autonomía lo antes posible".

El objetivo, según ha concluido, es "que podamos seguir prosperando y avanzando", ya que, "después de salir de una crisis", que "ha dejado a muchas personas en una situación muy precaria", lo que se debe hacer es "mejorar, pues no es el momento de retroceder", lamentando Valenzuela que "hay propuestas políticas suponen un retroceso rotundo en muchos avances conseguidos".