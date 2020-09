Subdelegada en Jaén señala compromiso del Gobierno con "medidas concretas" para que el olivar tradicional tenga futuro

JAÉN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada de Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo central con el sector olivarero, que se ha traducido en "medidas concretas" para que el olivar tradicional tenga futuro.

Así lo ha destacado durante su intervención en el acto de inauguración del X Congreso Provincial de UPA-Jaén, en el que también han participado el alcalde de la capital, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano.

Madueño, según ha informado la Subdelegación, se ha centrado en explicar la "hoja de ruta" diseñada por el Ministerio de Agricultura, así como las iniciativas impulsadas por el departamento de Luis Planas para tratar de revertir la situación de crisis de precios que sufren los olivareros.

No obstante, ha hecho un llamamiento al "trabajo compartido" de todos: "Cada eslabón de esta cadena tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden, incluida la Administración autonómica. Porque la situación no admite demora. Si tomamos las decisiones oportunas, tenemos mucho futuro ante nosotros, pero si no actuamos, los problemas persistirán en el sector", ha señalado.

Además, ha resaltado el trabajo realizado por la UPA durante los últimos 30 años "en defensa de los intereses de los hombres y mujeres del campo, que es como decir que defiende el corazón de esta tierra". También ha reivindicado la importancia del sector primario en la provincia, que "cada vez cuenta con más productos de referencia, que le otorgan conocimiento, realce y promoción".

"Unos productos que, como nuestro aceite de oliva virgen extra, no serían posibles sin el trabajo y el esfuerzo que aportan a diario los agricultores jiennenses", ha añadido no sin apuntar que el Gobierno de España considera estratégico el sector agrario y comparte que debe tener retribuciones más justas:

En este sentido, ha aseverado que "está comprometido en la búsqueda de soluciones para el sector" y, en los últimos meses, Luis Planas ha trabajado de forma consensuada con las organizaciones agrarias y con los representantes de los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización del AOVE. Fruto de esa cooperación, el Ministerio presentó en junio la llamada hoja de ruta para el olivar.

RESPUESTA

Esta iniciativa contiene diez medidas específicas encaminadas a aumentar la fortaleza estructural del sector e incrementar la promoción tanto en el mercado interior como en el exterior. Madueño ha afirmado que "dan respuesta" a muchas de las demandas planteadas por el sector, como la propuesta de una autorregulación voluntaria de la producción para las cooperativas, que suponen el 67 por ciento de la producción de aceite de oliva, para inmovilizar hasta el 10 por ciento de su producción cuando las disponibilidades para una campaña sean muy elevadas.

Del mismo modo, el Ministerio ha puesto sobre la mesa la articulación de medidas de reestructuración del olivar tradicional para reducir los costes de producción, así como, impulsar un programa específico de apoyo al sector del aceite de oliva, que esté dotado con fondos a través de la ayuda básica de la PAC, con capacidad para regular la oferta e incentivar la calidad y la promoción.

Junto a ello, ha recordado que en los últimos meses el Gobierno ha sacado adelante normas como la prohibición de la venta a pérdidas a través de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria; la inclusión de la referencia del precio de producción en los contratos entre agricultores, la industria y la distribución; la prohibición de las prácticas desleales para la producción de los agricultores, la mejora en la estructuración de la oferta para que esta pueda ser más potente y la reducción de 35 a 20 los jornales en el campo para poder acceder al subsidio agrario por desempleo y renta agraria.

PAC Y PRÓXIMA CAMPAÑA

Por otro lado, la subdelegada ha querido resaltar de forma especial en su intervención el "esfuerzo negociador" realizado por el Gobierno para mantener el presupuesto de la Política Agraria Común. Los fondos aproximados destinados a ayudas directas y desarrollo rural suman aproximadamente 47.682, una cifra equivalente a la que ha dispuesto España en el anterior periodo (unos 47.500 millones).

Finalmente, ha vuelto a tender la mano a la Junta de Andalucía y mostrarle que el Gobierno de España está a su disposición para coordinar y planificar la próxima campaña de recolección de la aceituna, "que tanta incertidumbre genera por la situación ocasionada como consecuencia de la crisis sanitaria" de la covid-19.

"Es importante que la Administración autonómica siente las bases en el ámbito de sus competencias para que esta campaña sea lo más segura posible desde el punto de vista sanitario y, para ello, es conveniente que elabore y aplique medidas específicas para los olivareros", ha manifestado.

Para Madueño, "solo así se resolverán resuelva las inquietudes y los problemas que se pueden plantear a los trabajadores del campo y a sus empleadores, así como a los vecinos de las distintas localidades jiennenses que recibirán a los temporeros".