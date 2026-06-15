El subdelegado apela al liderazgo de las mujeres para que el sector oleícola de Jaén sea más competitivo

Apertura del curso - SUBDELEGACIÓN JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha apelado a la necesidad de continuar avanzando en la incorporación y el liderazgo de las mujeres en el sector agroalimentario y, en particular en el del olivar y el aceite de oliva. De esta forma, ha defendido que su participación plena resulta "imprescindible para que nuestra provincia sea más fuerte, competitiva y sostenible".

Así lo ha señalado en el encuentro que ha mantenido con las participantes en el curso 'De la Tierra al liderazgo: Mujeres cooperativas que cambian el rumbo', que ha tenido lugar en la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe, en Úbeda (Jaén), y que ha contado también con la presencia del concejal de Agricultura, Francisco Lozano.

El curso está organizado por la Asociación de Mujeres cooperativas Agro- alimentarias de España y está subvencionado por el Ministerio de Agricultura.

Manuel Fernández ha remarcado que, aunque cada vez son más las mujeres que deciden desarrollar su proyecto de vida en el campo, persisten "importantes desigualdades que limitan su presencia en los espacios de decisión".

En este sentido, el subdelegado ha reivindicado que la igualdad es "una cuestión de justicia, de futuro, de competitividad y de sostenibilidad", y ha apuntado que las mujeres representan actualmente el 26,2 por ciento del empleo agrario en España, una cifra que "evidencia la persistente masculinización del sector", según datos del Ministerio de Agricultura.

Estos datos indican que las brechas de género siguen afectando al acceso a los recursos, a la titularidad de las explotaciones y a la participación en órganos de gobernanza. Las mujeres representan el 28,3 por ciento de la base social de las cooperativas agroalimentarias, ocupan el 14,3 por ciento de los puestos directivos y apenas el 4,8 por ciento de las presidencias.

Ante esta realidad, Manuel Fernández ha subrayado "la importancia de impulsar el liderazgo femenino, romper los techos de cristal y consolidar referentes que inspiren a las nuevas generaciones", por lo que ha felicitado a la organización de este cursos, ponentes y participantes por el trabajo que desarrollan y el valor añadido con el que enriquecen en sector en nuestra provincia.

También ha destacado el compromiso del Gobierno de España con la igualdad a través del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023- 2027, que incluye "por primera vez la perspectiva de género como uno de sus objetivos específicos gracias al impulso de España".

Entre las medidas adoptadas, ha señalado que las jóvenes agricultoras reciben un 15 por ciento adicional en la ayuda complementaria a la incorporación, una iniciativa que, según ha explicado, demuestra que "cuando hay voluntad política, la igualdad deja de ser un principio abstracto y se convierte en realidad".

Asimismo, ha recordado la declaración de 2026 como Año Internacional de la Agricultora por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una iniciativa que constituye una "oportunidad histórica" para visibilizar y reforzar el liderazgo de las mujeres en el sector agrario.

Por último, Fernández ha incidido en la necesidad de seguir impulsando políticas públicas que favorezcan la igualdad efectiva y el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. "Debemos seguir impulsando políticas que abran más puertas, consoliden más referentes y hagan del liderazgo femenino una realidad plena en el sector agroalimentario", ha concluido el subdelegado.