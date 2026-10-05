El subdelegado conoce los daños ocasionados por las últimas tormentas en Cambil (Jaén) y Pozo Alcón (Jaén)

Visita de daños por las tormentas del viernes en Pozo Alcón - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado este lunes los municipios jiennenses de Cambil y Pozo Alcón para conocer de primera mano los daños materiales ocasionados por las intensas lluvias y tormentas que el pasado viernes afectaron a estas zonas de la provincia.

Durante su visita, Fernández ha mantenido sendos encuentros con los alcaldes de ambas localidades, José María Guzmán e Iván Cruz, para interesarse por la situación actual de las infraestructuras afectadas.

Las trombas de agua registradas provocaron diversas incidencias concentradas principalmente en las calles de los cascos urbanos, donde el arrastre de lodo y piedras anegó algunas de las vías principales. Asimismo, se registraron daños materiales en vehículos, mobiliario urbano, bajos de edificios por acumulación de agua, así como diversas afecciones en caminos rurales de ambos términos municipales.

Ante esta situación, el subdelegado ha indicado que tanto estos ayuntamientos como cualquier otro municipio de la provincia que se haya visto afectado por este temporal pueden acogerse a las ayudas de emergencia reguladas en el Real Decreto 307/2005. Para ello, las entidades locales deben cumplir con los requisitos establecidos por la norma y presentar la solicitud en un plazo máximo de un mes a partir del hecho causante.

Estas subvenciones estatales, gestionadas a través del Ministerio del Interior, están diseñadas para canalizar apoyo económico directo ante situaciones de emergencia o naturaleza catastrófica. El plan cubre de forma prioritaria las necesidades básicas de la población, financiando tanto los gastos inmediatos de las entidades locales para garantizar la seguridad como las pérdidas materiales de particulares en sus bienes más esenciales.

Fernández se ha referido también a las inversiones que el Gobierno de España está impulsando en Cambil, que ascienden a casi cinco millones de euros en el marco del Real Decreto-ley de ayudas temporales para hacer frente a las consecuencias de las borrascas del pasado invierno. Estas partidas se dirigen a la recuperación de infraestructuras municipales, reparación de caminos rurales, apoyo a agricultores y generación de empleo.

Entre las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Cambil con fondos del Ministerio de Política Territorial, el subdelegado ha destacado las intervenciones en el Castillo de Cambil y Alhabar, el colector principal de aguas residuales, la contención de muros y otras reformas en infraestructuras públicas.

A estas medidas se suman las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha destinado más de 3,6 millones de euros a un total de 517 explotaciones agrícolas de la localidad, además de una partida específica de 200.000 euros para la reparación de caminos rurales.