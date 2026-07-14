El subdelegado destaca los más de 100 millones que el Ejecutivo central impulsa en proyectos para Andújar (Jaén)

Encuentro del subdelegado Manuel Fernández con el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado los más de 100 millones de euros que el Ejecutivo central impulsa en Andújar (Jaén) a través de diversos proyectos.

Así lo ha indicado en el encuentro institucional con el nuevo presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Javier Camello. Según Fernández, estas inversiones "no sólo vendrán a mejorar las infraestructuras y los servicios a la ciudadanía, sino que también están repercutiendo en la creación de empleo y la dinamización económica de Andújar y su comarca".

Durante esta primera toma de contacto, que ha servido para felicitar a Camello por su reciente nombramiento y abordar la situación económica y los retos del tejido empresarial de la zona, el subdelegado ha desglosado las principales partidas destinadas al municipio.

Entre ellas, ha subrayado la veintena de proyectos por valor de más de 52,5 millones de euros que ejecutará el Ayuntamiento de Andújar con una financiación del 100 % por parte del Ministerio de Política Territorial.

El objetivo de estas actuaciones es hacer frente a los daños producidos en las infraestructuras municipales tras el temporal y prevenir futuras inundaciones en el eje del río Guadalquivir. A esta cantidad se suman otros seis millones de euros de apoyo al sector agrícola para la mejora de caminos y el abono de las reparaciones de urgencia que tuvo que acometer el municipio tras las borrascas.

Asimismo, Fernández ha hecho referencia a otros proyectos estratégicos financiados con fondos europeos para la transformación urbana y ambiental de la localidad. Es el caso de la estrategia EDIL, dotada con 10,5 millones de euros --de los que nueve millones proceden de fondos Feder y 1,5 millones corresponden a la cofinanciación local--.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsa iniciativas que movilizarán 6,2 millones de euros en la localidad, destacando el proyecto 'Besando y Abrazando el Guadalquivir', financiado con 2,7 millones de euros.

A estas inversiones se añaden otras ayudas del Plan de Recuperación del Gobierno de España con fondos Next Generation (NG) dirigidas a la humanización y peatonalización de áreas estratégicas del casco histórico de Andújar, así como la "importante inversión movilizada" para la finalización y licitación de los proyectos de rehabilitación integral del firme en la autovía A-4 entre Bailén y Lopera.

En el transcurso de la reunión, el subdelegado ha valorado la labor de la Cámara de Comercio de Andújar como interlocutora del tejido productivo y entidad de referencia en el apoyo a empresas, autónomos y emprendedores, especialmente en materias de formación, digitalización, internacionalización e impulso económico.

Ambas partes han coincidido en la importancia de reforzar la colaboración institucional para favorecer la generación de empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico de la comarca. En este sentido, Fernández ha trasladado la voluntad del Gobierno de España de "mantener un diálogo permanente con los agentes económicos y sociales".

Por su parte, el presidente de la entidad cameral, Javier Camello, ha agradecido la disposición de la Subdelegación del Gobierno para mantener una interlocución cercana y ha manifestado su compromiso de trabajar desde la Cámara de Comercio para seguir ofreciendo servicios de calidad al tejido empresarial, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando la cooperación entre instituciones.