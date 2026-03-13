El subdelegado felicita a Granada y confía en que logre la Capitalidad Cultural

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha felicitado a la ciudad después de que haya superado el primer corte en su carrera hacia la Capitalidad Cultural Europea 2031 y pase por tanto "a la final" en este proceso.

"Mi deseo y esperanza es que Granada sea la ciudad finalmente elegida", ha agregado después de que el Ministerio de Cultura haya dado a conocer este viernes a los finalistas para la ciudad española que será distinguida con este reconocimiento. En la nómina de finalistas también están Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Estas ciudades tendrán a partir de ahora 9 meses para desarrollar y "perfeccionar" sus candidaturas y el próximo diciembre, el comité se reunirá de nuevo para elegir la ciudad seleccionada.

Entonces, las ciudades tendrán que completar un proyecto más extenso y trabajado para que, posteriormente, dos miembros del panel y dos expertos nacionales visiten las ciudades. Así habrá una nueva ronda de entrevistas de la que resultará la ganadora.