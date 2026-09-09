El subdelegado del Gobierno en Jaén aborda con Cooperativas Agro-alimentarias la digitalización en el sector

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (2i), junto a responsables de Cooperativas Agro-Alimentarias. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha mantenido una reunión con responsables de Cooperativas Agro-Alimentarias para analizar las oportunidades que ofrece la digitalización al tejido cooperativo y agroalimentario de la provincia.

En concreto, ha abordado el trabajo que se desarrolla con AceleraPyme junto Antonio Guzmán, gerente de Cooperativas Agro-alimentarias y responsable de este programa Acelera pyme, y con Valle Reyes, responsable de la Oficina AceleraPyme de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén.

En el encuentro, se ha destacado especialmente el carácter itinerante de la oficina, que se desplaza a las cooperativas para conocer sus necesidades, realizar un diagnóstico inicial de su grado de madurez digital y asesorarlas sobre las tecnologías que mejor se adaptan a cada caso, según ha informado en una nota la Subdelegación. Hasta el momento, se han visitado más de 40 cooperativas de la provincia, "con una gran acogida por parte del sector".

La Oficina AceleraPyme ofrece acompañamiento durante todo el proceso de digitalización, desde la búsqueda de soluciones y proveedores hasta el asesoramiento técnico durante su implantación y el posterior seguimiento de resultados. Todos estos servicios son gratuitos para las cooperativas y sus socios y socias.

Paralelamente, se organizan jornadas, webinars y talleres gratuitos, que también pueden celebrarse en las propias cooperativas sobre temáticas de digitalización propuestas por estas entidades.

"La digitalización puede contribuir a mejorar la gestión, la eficiencia y la competitividad de nuestras cooperativas y explotaciones, por lo que es fundamental acercar estos recursos al territorio y adaptarlos a las necesidades reales del sector", ha indicado Fernández.

La Oficina AceleraPyme de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén cuenta con 512.000 euros de financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027. Dentro de esta iniciativa gestionada por Cooperativas Agro-alimentarias, existen oficinas en Jaén, Huelva y Almería.

Las Oficinas AceleraPyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80 por ciento del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea mediante los fondos Feder del periodo 2021-2027.