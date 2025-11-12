El subdelegado en Granada afea la salida "sorpresiva" de la Diputación tras una Mesa del Aeropuerto "constructiva"

La silla vacía del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, tras abandonar la reunión de la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha afeado este miércoles la salida "sorpresiva" de la Diputación granadina tras la reunión "constructiva" de la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca después de que su presidente, Francis Rodríguez, del PP, haya aludido a una "falta de respeto" por parte de su homólogo en Jaén, Francisco Reyes, del PSOE, a cuenta de las inversiones para la promoción de vuelos de este aeródromo que lleva el nombre de ambas provincias andaluzas.

Así lo ha indicado en el inicio de la atención a medios tras la Mesa del Aeropuerto en la Subdelegación del Gobierno en Granada, en una comparecencia informativa en la que también han participado el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.

Montilla ha señalado que el abandono de Rodríguez, que ha estado acompañado por la vicepresidenta de la Diputación de Granada responsable de Turismo, Marta Nievas, se ha producido cuando se estaba terminando la reunión, la cual el subdelegado ha concretado que "se ha desarrollado en un clima" que ha calificado de "muy constructivo, hablando de la necesidad del diálogo" y de "coordinación".

El abandono, que Rodríguez ha indicado a los periodistas que no se limita a la reunión de este miércoles, "no es positivo para nadie", según ha proseguido Montilla, y tampoco en su opinión para el propio aeropuerto, ubicado en término municipal de Chauchina, en el área metropolitana de Granada, y cuya potenciación "tendría que ser" el objetivo final.

Para una próxima reunión que ha situado en el entorno de mediados de 2026, la Subdelegación del Gobierno en Granada convocará a todas las instituciones, incluidas las dos diputaciones, y ha cuestionado que la granadina, como cualquier otra institución en tiempos como los actuales, "pueda hacer las cosas por su cuenta y de manera unilateral". Para Montilla, "está claro que es un mal camino" y "no es posible hacerlo" pues "tendrá que hablar con alguien", así los representantes del Gobierno o Aena.

Por su parte, Reyes ha indicado a los periodistas que respeta la "autonomía local" y nunca se le ocurriría decir al presidente de la Diputación de Granada donde invertir los recursos de la institución que preside, abundando en que en su opinión "no es de recibo" que se haya levantado de la mesa, y pidiendo "respeto mutuo". También ha abogado por aunar esfuerzos e ir "de la mano", junto también, ha especificado, la Junta de Andalucía.

Granados ha incidido por su parte, sin entrar en la polémica, en que es necesario propiciar las "sinergias que podemos tener a efectos de tener más vuelos", lo cual en última instancia depende de las condiciones que pueda articular el aeropuerto y de las propias compañías aéreas.

Entre los participantes en la reunión de este miércoles, en un órgano en que también están representados organizaciones empresariales y sindicales, desde el sindicato CCOO han indicado en una nota de prensa que su secretario general en Granada, Daniel Mesa, que ha participado en el encuentro, ha pedido, al término de la misma, una mayor coordinación y más diálogo a fin de fomentar el entendimiento.

El sindicato CCOO ha planteado una batería de propuestas y medidas concretas para impulsar "los vuelos como origen y destino del aeródromo García Lorca", pidiendo a su vez menos "teatralización" y medidas coordinadas para que el aeropuerto de Chauchina despegue.