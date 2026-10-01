Subdelegado en Jaén apunta que los decretos de vivienda beneficiarían a más de 26.000 personas y pide sensibilidad al PP

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha señalado que más de 26.000 personas se beneficiarían en la provincia de los dos decretos de vivienda y ha pedido "sensibilidad" a los diputados del PP de cara a su votación, prevista este viernes.

En un audio remitido a los medios, ha afirmado que los dos reales decretos de vivienda aprobados el pasado martes en Consejo de Ministros "son también vitales" para la provincia de Jaén.

"Unos 10.500 contratos de familias jiennenses podrían convertirse en contratos prorrogables hasta 2029. Esto supone dar tranquilidad y estabilidad a más de 26.000 jiennenses", ha destacado.

Por ello, el subdelegado ha hecho "un llamamiento al conjunto de los grupos políticos y, en especial, al PP en la provincia, para que actúen con responsabilidad y con compromiso con Jaén".

"Pido al Partido Popular de la provincia sensibilidad y que anime a los suyos a apoyar estos decretos, dejando a un lado la ideología y el partidismo. Se trata de una cuestión de humanidad", ha apostillado.

Ha incidido en que se trata "de más de 26.000 jiennenses, de familias de la provincia que necesitan estabilidad, un marco que les dé confianza y que merecen contar con el respaldo de todos los grupos políticos". "Porque esto también es un ejemplo de patriotismo", ha concluido Fernández.