Subdelegado en Jaén valora la transformación del sector oleícola, con productores "cada vez más comprometidos"

Manuel Fernández con responsables de Picualia - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado la transformación del sector del aceite de oliva, con productores "cada vez más comprometidos con la obtención de un producto excelente y diferenciado".

Fernández ha recibido a los responsables de la Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca (Picualia), tras conocerse el fallo de los Premios Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, correspondientes a la campaña 2025-2026, en los que esta empresa ha sido galardonada como mejor aceite en la modalidad de frutado verde amargo dentro de la categoría de producción convencional.

En la recepción han participado, entre otros, el presidente de la cooperativa, Gabriel Alonso; el gerente, Juan Antonio Parrilla, y el maestro de almazara, Emilio Artero.

Durante el encuentro, Manuel Fernández ha valorado especialmente la trayectoria de esta cooperativa, nacida en 2009 de la fusión de Agrícola de Bailén y Virgen de Zocueca, destacando su evolución hasta convertirse en "un ejemplo de modernización" dentro del sector.

Por su parte, Emilio Artero, ha subrayado que Picualia "está buscando la excelencia y que este es el camino a seguir", después de recordar que han sido galardonados por segundo año consecutivo, lo que pone de relieve "el inmenso trabajo que hay detrás".

El subdelegado ha destacado que con la obtención de este premio "Jaén siempre sale ganandado" y ha incidido en el peso del sector de la provincia, que también se refleja en la presencia de varias firmas jiennenses entre los finalistas del certamen.

Al hilo ha recordado que empresas como Aceites Oro Bailén Galgón 99 han sido finalistas en la categoría de producción convencional en la modalidad Frutado Verde Amargo, así como en la categoría de producción ecológica. Por su parte, Aires de Jaén también ha sido finalista en la categoría de producción convencional en la modalidad Frutado Verde.

Para Fernández estos resultados ponen de manifiesto "el alto nivel competitivo y la diversidad de propuestas que caracterizan al tejido productor de la provincia". Estos reconocimientos, otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tienen como objetivo revalorizar los aceites de oliva virgen extra españoles, estimular a los productores y favorecer un mayor conocimiento de este producto entre los consumidores.