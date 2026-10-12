Subtónica lanza el videoclip 'Es hora de cambiar', rodado en un colegio público de Córdoba

Javier Estébez, líder de la banda cordobesa Subtónica. - Javier López

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa Subtónica, liderada por Javier Estévez, miembro fundador de Estirpe, de la que formó parte 20 años, ha lanzado el videoclip 'Es hora de cambiar' (https://www.youtube.com/watch?v=ZuduI6PbE2Q), que ha sido rodado en un colegio público de Córdoba capital y que constituye el tercer single de su quinto álbum, 'Salvarnos', que se presenta como "un ejercicio de resistencia emocional y compromiso civil en tiempos de ruido ensordecedor", y que se ha publicado en formato vinilo.

Según la información facilitada a Europa Press por la banda cordobesa, 'Es hora de cambiar' es "una canción que invita a reflexionar sobre la prisa diaria que nos pasa por encima", con 'todos corriendo sin avanzar', como recoge la letra de este tema, que también alude a "la necesidad de salirse de lo establecido, de socializar cuerpo a cuerpo y reivindicar nuestra identidad como seres humanos", o como canta Javier Estévez, "como un hámster dando vueltas, como zombies que proyectan su avatar".

En el videoclip, realizado por 3visual y rodado en el Centro de Educación Infantil y Primara (CEIP) Torremalmuerta de Córdoba, las niñas y niños de un aula de Primaria "toman el mando", pues "ellas y ellos son el futuro y ahora son el timón", y así, "un batería, un guitarra y un bajista, lideradao por una cantante y teclista, reclaman su lugar con el apoyo de toda su clase", mientras "en la pizarra", el profe 'Mr. Aburrido' acabará asumiendo que "es hora de cambiar".

Así es el tercero de los diez cortes que incluye el álbum 'Salvarnos', que conforma una propuesta que "huye de la complacencia para abrazar un trasfondo social de calado filosófico". Así, 'Salvarnos' no es solo un título, sino que "es un imperativo que busca protegernos de la asfixia diaria, del desorden mundial y de la emergencia climática", que el autor retrata con crudeza en piezas como 'Bajo el suelo'.

Javier Estévez, que asume la composición, las baterías y las voces, otorga a la palabra un valor poético que navega entre la autoterapia introspectiva y la crítica mordaz. En lo musical, el disco se asienta en un sonido de guitarras angulares y una base rítmica de gran tonelaje, donde el rock de autor alcanza una nueva dimensión sonora bajo la producción de Pachi García Alis.

En la construcción de esta arquitectura eléctrica destaca la preproducción vocal y coros de Javier González, en temas como 'Líneas rojas' o 'Es hora de cambiar', así como la aportación en las guitarras del joven Gael Estévez, quien imprime su sello en la apertura de 'La belleza de ser normal'.

Con estos mimbres, el álbum se completa con la fotografía de Esther Mañoso para ofrecer una obra compacta, que reivindica "el derecho a escuchar otra versión frente al secuestro digital de la atención y la homogeneización de la opinión".

En este contexto, el primer 'single' del álbum, 'Jueces en Berlín', actúa como el eje ético de esta entrega, denunciando "una existencia enlatada en pantallas, donde la belleza se sacrifica en el altar de la inmediatez". Además, esta mirada se expande en temas como 'La belleza de ser normal', un alegato contra la felicidad impostada, y también en 'Es hora de cambiar', donde se reflexiona sobre la pérdida de los referentes cotidianos.

Por lo que respecta a la Gira 'Salvarnos' 2026, las próximas presentaciones en directo de 'Salvarnos' tendrán lugar en Sevilla, el 16 de octubre; en Valencia, el 7 de noviembre, y en Elche (Alicante), el 14 de noviembre, estando también previstos conciertos de Subtónica en Baeza (Jaén), el 17 de noviembre; Almería, el 21 de noviembre, y en Murcia, ya el próximo año, el 6 de febrero.