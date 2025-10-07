Sumar apela a "elegir" ante la votación del decreto de embargo de armas a Israel: "O la humanidad o los genocidas"

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha hecho este martes "un llamamiento muy claro a todos los grupos parlamentarios a elegir", en la jornada precedente a la convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados del Decreto-ley 10/2025 de medidas urgentes contra el genocidio de Gaza y de apoyo a la población palestina, al argumentar que "solo se puede estar en un bando: o se está del lado de la humanidad o se está del lado de los genocidas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar en la reunión de la dirección de este partido en Andalucía, ha sostenido que, en función de esa respuesta ante el Decreto-ley, "la historia dejará por escrito quién elija estar apoyando a los genocidas o quién elija estar apoyando a la humanidad", antes de proclamar que en "Sumar lo tenemos muy claro: vamos a defender la causa palestina hasta el final".

Ha prometido "trabajar con esfuerzo, compromiso y mucho tesón para que el genocidio se frene de manera inmediata" y de esa forma "colocarnos del lado de la humanidad", mientras que cuando se le ha preguntado por el sentido del voto de Podemos, ha esgrimido que "en las ruedas de prensa distintas que han dado, no han desvelado su sentido del voto", planteamiento que ha considerado "totalmente legítimo y que forma parte del juego democrático", por lo que se ha remitido a que "mañana veremos efectivamente cómo acaba esa votación".

Ha defendido que las movilizaciones del pasado fin de semana revelan que "la ciudadanía andaluza sabe de qué lado está" y que ese bando "está del lado correcto de la historia", además de entrañar esa reacción que "ha decidido no mirar hacia otro lado" y "a reivindicar el histórico compromiso de la sociedad española con la defensa de la causa palestina" y ha señalado que "se está produciendo en directo un genocidio en pleno siglo XXI, lo que podríamos decir el Auschwitz del siglo XXI".

Ha apelado que a esa reacción ciudadana se suman "los momentos institucionales" como es "una votación clave" en el Congreso por cuanto ha blandido la idea de que se trata de "una norma que sienta un precedente histórico a la hora de parar este genocidio", así como la ha considerado significativa para "parar este despliegue militar injusto en la Franja de Gaza por parte del Estado genocida de Israel".

"Solo hay dos bandos", ha insistido Hernández, para esperar a la jornada de este miércoles momento en que "veremos cómo se retratan los grupos parlamentarios a la hora de defender los derechos humanos".