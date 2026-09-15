Sumar Córdoba abre el proceso para construir sus listas de cara a las próximas elecciones municipales

Archivo - Los coordinadores de Movimiento Sumar Córdoba, Lola Alcaide y Antonio Morel. - MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Córdoba ha anunciado este martes que pone en marcha el proceso para la elaboración de sus listas de cara a las próximas elecciones municipales. Un proceso "propio, participativo y territorial" que se desarrollará tanto en Córdoba capital como en la provincia y que busca incorporar a personas dispuestas a poner su experiencia, su conocimiento y su compromiso al servicio de Córdoba.

Según ha concretado la formación en una nota, Movimiento Sumar Córdoba afronta este proceso desde una "clara vocación de unidad y confluencia de la izquierda". La elaboración de sus candidaturas responde al trabajo propio de la organización, pero su horizonte es "contribuir a construir, mediante los acuerdos que correspondan, el proyecto común más amplio posible de las fuerzas progresistas y de izquierdas para las próximas elecciones municipales, como ya ocurrió en los anteriores comicios".

"Nuestro proceso es un proceso propio, pero no queremos entenderlo desde el aislamiento. Queremos aportar personas, ideas y trabajo a un proyecto común de toda la izquierda. Nuestra voluntad es sumar y alcanzar los acuerdos que permitan ofrecer a Córdoba la mejor alternativa posible", han señalado los coordinadores de Movimiento Sumar Córdoba, Lola Alcaide y Antonio Morel.

Movimiento Sumar Córdoba ha concretado que las personas que formen parte de sus listas "sean un reflejo de la diversidad de la sociedad cordobesa". "Personas que conocen Córdoba porque la viven; que han nacido, crecido o desarrollado su vida en la ciudad y en sus municipios; que conocen sus barrios, sus tradiciones, sus necesidades y también sus fortalezas", han agregado.

Así, la organización ha abogado por combinar experiencia y juventud, "incorporando perfiles diversos y poniendo especialmente en valor la participación de las mujeres", una de las señas de identidad de Movimiento Sumar Córdoba, donde las mujeres tienen una "presencia destacada en la participación, en la organización y en las responsabilidades políticas".

En concreto, entre los ámbitos profesionales, sociales y ciudadanos representados en este proceso se encuentran la protección animal, el arte, la sanidad, el comercio, el sindicalismo, la cultura, el voluntariado y la acción social, junto a otros perfiles vinculados directamente a la realidad cotidiana de Córdoba.

"Queremos personas que conozcan Córdoba de verdad, que sepan lo que ocurre en sus barrios y que tengan vínculos con la gente. Personas que vengan de la sociedad y no solamente de la política", han explicado Alcaide y Morel.

Para Movimiento Sumar Córdoba, la política "se construye desde la cercanía, la escucha y el contacto directo con la ciudadanía". Por eso, este proceso pretende "abrir espacios de participación y encuentro con personas que, desde distintos ámbitos, quieran dar un paso adelante y aportar a la transformación de su ciudad y de su provincia".

"No creemos en los grandes discursos. Preferimos un café y una conversación. Queremos estar en la calle, escuchar a las cordobesas y a los cordobeses y hablar con todo el mundo. Porque si queremos transformar Córdoba, primero tenemos que conocerla y escucharla", han añadido.

Esta forma de entender la política también implica "responsabilidad a la hora de plantear compromisos". Movimiento Sumar Córdoba ha reivindicado una política "alejada de las promesas imposibles" y centrada en trabajar para hacer realidad aquello que se plantea. "No vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Lo que sí podemos garantizar es que haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo", han afirmado los coordinadores.

Así, el proceso contará con la constitución de asambleas de Movimiento Sumar en Córdoba capital y en la provincia, favoreciendo la participación y permitiendo que las candidaturas incorporen distintas realidades territoriales, sociales y generacionales. La formación ha considerado que conocer el territorio es "imprescindible" para hacer una "política útil", en concreto, "escuchar a los barrios, conocer las necesidades de los municipios, identificar sus problemas y poner también en valor aquello que funciona y aquello que hace de Córdoba una provincia con una identidad y unas posibilidades propias".

Este proceso se desarrollará, además, en paralelo al trabajo político que las organizaciones que forman parte del espacio de confluencia vienen realizando en Córdoba. La Mesa de Partidos y el Grupo Municipal han mantenido durante este año un espacio de coordinación y trabajo compartido, abordando propuestas y posicionamientos sobre diferentes asuntos de ciudad y acompañando la actividad municipal.

Para Movimiento Sumar Córdoba, esa experiencia "demuestra que la cooperación entre organizaciones permite sumar capacidades y construir propuestas desde una perspectiva colectiva". La organización afronta ahora su proceso de candidaturas "con la misma disposición, trabajar para sumar, alcanzar acuerdos y poner por delante los intereses de Córdoba y de su gente".

"Queremos que nuestras listas estén llenas de personas que tengan algo que aportar y, sobre todo, que tengan ganas de trabajar. Personas que conozcan Córdoba, que quieran a su gente y que estén dispuestas a ponerse al servicio de un proyecto colectivo", han concluido Alcaide y Morel.