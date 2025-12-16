Sumar se reúne con Amama para conocer "de primera mano" la "magnitud" de la crisis del cribado de cáncer en Andalucía

La portavoz adjunta del Grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 16 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los gr - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una representación de Movimiento Sumar encabezada por su coordinadora en Andalucía y diputada del grupo Por Andalucía en el Parlamento autonómico, Esperanza Gómez, ha recibido este martes en su sede en Sevilla a representantes de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) para conocer con "transparencia" la "magnitud" de la crisis desencadenada tras los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Así lo ha expuesto la propia Esperanza Gómez en una atención a medios junto a la diputada nacional de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, y la coportavoz de Verdes-Equo a nivel federal Mar González, en la que ha subrayado que desde Sumar querían conocer "de primera mano" con Amama "lo que está sucediendo en Andalucía con el cribado del cáncer de mama".

Ante "un asunto de tanta gravedad, lo primero que necesitamos es saber la magnitud" del problema, y para ello "necesitamos transparencia", según ha abundado Esperanza Gómez, que al respecto ha lamentado que "no sabemos a día de hoy cuántos casos realmente hay de mujeres afectadas, de mujeres que, teniendo una prueba dudosa que requería de una segunda prueba", ésta "no se les hizo", por lo que ha avisado de que desde el grupo Por Andalucía seguirán "preguntando" a la Junta sobre este asunto en los meses que quedan de legislatura en el Parlamento.

Por su parte, la también vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño ha sostenido que "la crisis de los cribados de cáncer de mama no es nada más que la punta del iceberg de la privatización" que, según ha denunciado, está realizando el Gobierno del PP-A en Andalucía, y que "precariza la asistencia a las mujeres", que son "una de las principales damnificadas de todas estas cuestiones".

La diputada de Sumar ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "estima que son 23" los casos de mujeres que han desarrollado cáncer entre las afectadas, cuando desde Amama "nos han trasladado que son 301" las mujeres a quienes "han detectado tumores por los fallos del sistema".

Al hilo, ha criticado que el presidente de la Junta "frivoliza y minimiza los casos" de esta crisis, y "reduce la sanidad pública a un interés partidista y de mercado, privatizando en todos los aspectos la sanidad pública andaluza".

Esther Gil ha avisado de que desde Movimiento Sumar están "trabajando iniciativas para proteger la salud pública" a través de un sistema "más fuerte" que "proteja a las mujeres en todas las fases de su vida", y "a partir de ahora" harán "muchísimo hincapié en seguir trabajando en estas propuestas" que quieren trasladar "a todo el territorio estatal", según ha subrayado.

Por su parte, la coportavoz de Verdes-Equo, Mar González, ha reconocido "la labor de denuncia que vienen desarrollando" desde Amama con "vehemencia", y la "solidaridad entre mujeres" que les "caracteriza", tras lo que ha justificado esta reunión "para denunciar que las mujeres en Andalucía no queremos ser objeto de seducción", sino que lo que quieren "son derechos, y que se cumpla con el deber", y "no podemos permitir que se pierda la confianza en la sanidad pública".

Además, ha advertido públicamente al presidente de la Junta de que "la responsabilidad que ha tenido sobre la salud, sobre la vida de estas mujeres andaluzas es muy grave, y no vamos a parar hasta depurar todas las responsabilidades", desde la premisa de que "con la sanidad no se juega, y con la vida de las mujeres tampoco".

AMAMA

Por su parte, la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, ha considerado "una frivolidad horrible decir que son 23 mujeres" las que han desarrollado cáncer cuando en la asociación contabilizan "301", y tienen aún pendiente de ir a conocer la situación en las provincias de Huelva y Málaga", a donde tienen previsto desplazarse a lo largo de lo que queda de diciembre, según ha explicado.

La representante de Amama ha señalado que Moreno, "o no sabe contar, o vuelve a mentir, o no se entera de nada", y le ha animado a que "cuente las reclamaciones patrimoniales que hay" ya, así como se ha preguntado "qué va a hacer" con ellas, que "se siguen sumando todos los días" procedentes de mujeres a quienes "les han destrozado la vida".

Además, ha advertido de que hay mujeres entre las afectadas por los fallos del programa a quienes ya se les ha hecho una ecografía pero a quienes, después, "aún no las han operado", o "no les han hecho la prueba complementaria para poder operarlas", cuando "el cáncer, una vez que se hace la ecografía, no se para", sino que "sigue" desarrollándose mientras no se realice una operación.

Finalmente, también ha atendido a los medios Anabel Cano, otra afectada que "no es capaz de que un fisioterapeuta le mire su brazo" y de conseguir cita para ello, y que ha advertido de que no se va a "callar", y cada vez que tenga una oportunidad va a subrayar su reivindicación de "una sanidad pública y de calidad", que es "lo único" que reclama, según ha sentenciado.