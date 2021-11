Sumariva (Cs): "Que el PSOE deje de hacer teatro, no tiene excusas para no apoyar el Presupuesto de la recuperación"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programas de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Elena Sumariva, ha reclamado este lunes en rueda de prensa "que el PSOE deje de hacer teatro, porque no tienen excusas para no apoyar los presupuestos de la recuperación económica de Andalucía", mientras que ha asegurado que las cuentas para 2022 "han aumentado más de un 9% con respecto a las del año anterior" y superar de esta forma los 43.000 millones de euros.

Sumariva ha subrayado que los presupuestos están centrados en blindar y proteger los servicios públicos esenciales de los andaluces, y en este sentido ha afirmado: "Hemos blindado la Educación, llegando al 5,5% del PIB, esto significa más de 8000 millones y supone tener 5000 profesionales de la educación más. En Sanidad tenemos más de un 7,4% del PIB, llegamos a la cifra histórica de 12900 millones, un 9,6% más que en 2021. Sin olvidarnos de Igualdad y Dependencia, donde también tenemos un montante de 2600 millones, solo la partida de Dependencia aumenta un 43%", según una nota de este partido.

"Esto quiere decir que nunca en Andalucía se había invertido tanto en lo importante, en salud, en educación, en nuestros mayores, en dependencia y en empleo. Ahí es donde Ciudadanos está blindando en estos presupuestos los servicios públicos esenciales para todos los andaluces", ha subrayado la responsable andaluza de Programas de Cs.

Sumariva ha llamado la atención sobre el hecho de que "todo ello bajo una espada de Damocles del Gobierno central, donde nos quitan más de 2.300 millones de los fondos Covid y con un sistema de financiación en el que cada día perdemos 4 millones de euros, pero incluso dentro de ese contexto, Andalucía marcha hacia delante".

Sumariva ha hecho especial hincapié en la inversión que se va a hacer en Educación para 2022, y ha señalado que la Consejería de Educación, liderada por Ciudadanos, ha tenido muy clara las prioridades.

"En la legislatura anterior el PSOE invirtió 12,1% en materia educativa, y ahora con Cs hemos invertido más del 26,5 %", ha afirmado, y, además, "430 centros se van a bioclimatizar gracias a Ciudadanos, para que nuestros alumnos no pasen ni frío ni calor, porque el PSOE no puso ni un solo aire acondicionado", ha espetado la secretaria de Programas en Andalucía.

"Exijo responsabilidad, para eso estamos aquí. Es el momento de estar del lado de los andaluces, de nuestros sanitarios, autónomos, emprendedores, etc. La izquierda ya no tiene excusas para no apoyar los presupuestos más importantes para nuestra tierra, donde se blindan los servicios públicos y se hace el mayor esfuerzo inversor que podría tener nuestra comunidad", ha zanjado Sumariva.