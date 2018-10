El SUP avisa de "desánimo y desmotivación" en la Unidad Adscrita a la Junta por la "falta de efectivos y recursos"

Publicado 07/08/2018 19:32:00 CET

SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha alertado este martes del "clima de desánimo y desmotivación" que cunde entre los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, por la "escasez de recursos humanos", el "limitado suministro de vehículos" y la "falta de interés y disposición" del Gobierno autonómico ante las demandas de estos funcionarios para poder ejercer su labor en "condiciones óptimas".

En un comunicado, el SUP ha expuesto que desde hace unos seis años, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía sufre una situación "lamentable" por la "escasez de recursos humanos", toda vez que desde 2012 "no se convoca el concurso para la provisión de puestos de trabajo", extremo "responsabilidad de la Dirección General de la Policía" del Ministerio de Interior. Dicho departamento, según el SUP, omite reivindicaciones de los agentes como la correspondiente a la dotación de los preceptivos chalecos de protección individual, "que brillan por su ausencia".

En el caso de los vehículos, "competencia de la Junta de Andalucía", denuncia el SUP el "limitado suministro de vehículos", lo que impide la renovación efectiva de la flota y pone "en riesgo" la integridad de los agentes.

Tal extremo ha provocado, según el SUP, un "clima de desánimo y desmotivación" entre muchos de los miembros de esta unidad, que se ven obligados a "redoblar" sus esfuerzos, más aún en verano al surgir incidencias como los incendios forestales.

Dado el caso, el SUP critica la "falta de interés y disposición" de la Junta de Andalucía respecto a esta unidad policial, cuyos agentes llegan a "tener que adelantar de su propio sueldo los gastos ocasionados por el desempeño profesional", una situación ante la que guardaría "silencio" la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía.

El SUP avisa además de que desde 2013, estos funcionarios "no han recuperado" el diez por ciento del complemento retributivo que les abonaba la Junta y que les fue "detraído" al llegar los peores años de la crisis. Por ello, el SUP reclama a la Junta de Andalucía que "haga valer las condiciones óptimas en la prestación de los servicios de los funcionarios policiales" en todos los ámbitos, sin "más limitaciones" que las derivadas de normativas legales y no por "decisiones arbitrarias y discrecionales".