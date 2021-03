Susana Díaz acusa a la Junta de "bloquear" la Cámara de Cuentas para "tapar su incapacidad" y no descarta los tribunales

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado este martes a la Junta de estar "bloqueando" el funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía para que no se conozca su "incapacidad" para gestionar la economía y el empleo, y no se sepa que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) dejó "casi 1.300 millones de euros en los cajones", y ha anunciado que no descarta que el PSOE-A acuda "a los tribunales" ante esta situación.

Así lo ha anunciado la dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha señalado que los datos de paro registrado y de la situación de la Cámara de Cuentas de Andalucía conocidos este martes vienen a "corroborar el falso mito de que la derecha sabe gestionar la economía y que crea empleo".

Así, ha subrayado que, tras dos años de gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "hay 300.000 parados más en Andalucía y un horizonte que no es nada halagüeño", y quienes "hablaban de facturas en el cajón y decían que en 2019 habían cumplido todas las reglas" fiscales y "tenían superávit, resulta que no sólo no había superávit, sino que además" habían dejado "casi 1.300 millones de euros en los cajones".

"Con lo que dijeron cuando llegaron al gobierno", según ha criticado Susana Díaz, que ha lamentado que desde el actual Ejecutivo andaluz "asociaron el retraso en determinados pagos en la Junta" durante la anterior etapa socialista a "falta de transparencia, ilegalidades, etcétera".

Susana Díaz ha criticado que, a la vez que han aflorado "esos casi 1.300 millones de euros en los cajones de la Junta, también conocemos" que por parte del Gobierno andaluz "bloquean la aprobación del informe de la Cámara de Cuentas de 2019 para que esa trampa no se conozca".

"Y eso es grave", según ha advertido la líder socialista, que en esa línea ha incidido en que "no se puede bloquear una institución para que no se apruebe definitivamente el informe de la Cámara de Cuentas y que las trampas que haya hecho la Junta no las conozca la gente".

Ante ello, ha anunciado que el PSOE-A ha registrado este martes una iniciativa para pedir al Parlamento que "de manera inmediata y urgente se obligue a los consejeros rebeldes de la derecha andaluza, que no quieren ir a la Cámara de Cuentas a aprobar el informe anual, que vayan, cumplan con su obligación", y ha avisado de que, "en caso de que no lo hagan, no descartamos acudir al Parlamento primero, y después a los tribunales o donde haga falta".

Susana Díaz ha insistido en que "no es de recibo que un gobierno, para tapar su incapacidad de gestionar el empleo y la economía, no quiera que se conozca que hay 1.300 millones, casi 900 en la sanidad pública, que no se han pagado, cuando se ha estado mintiendo con un superávit que no era tal".

"GOBIERNO TRAMPOSO"

Son formas de actuar propias "de un gobierno tramposo, incapaz para un momento como éste", que "manipula las instituciones para que esas trampas no se conozcan", según ha apuntado Susana Díaz, que ha advertido de que por parte de la Junta "tienen que rectificar cuanto antes", y de ahí la iniciativa que el PSOE-A ha registrado en el Parlamento.

Susana Díaz ha urgido a que "de manera inmediata se restablezca el orden en las instituciones de la comunidad" autónoma, ha aseverado que un gobierno "no puede actuar de manera tramposa", y que el PSOE-A recurrirá a "todos los cauces" posibles para revertir esta situación.

También ha comentado que al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, "le quedan dos años de mandato", pero el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "quiere secuestrar" esta institución "para que no se sepa la verdad" de su gestión, y su "incapacidad" para "gestionar la economía y el empleo".

PARO Y MESA POR LA INDUSTRIA

Por otro lado, la dirigente socialista ha reiterado la petición que ya trasladó la semana pasada al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento para que cree una mesa "cuanto antes" para "evitar que se caiga la industria" en Andalucía.

Susana Díaz ha reiterado esta propuesta "el mismo día que conocemos que hay más de un millón de parados en Andalucía" y cerca de 150.000 en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y mientras desde la Junta se toman "medidas malas" como "dejar caer" Abengoa o "no tomar conciencia de la situación" de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz).

Susana Díaz ha lamentado que "cuando el paro crece en España, crece más en Andalucía, y cuando baja" en el país, "baja menos" en la comunidad autónoma, y ha subrayado que la Junta va a disponer de "instrumentos en los próximos meses" para promover una industria "potente y verde".

Ha agregado que hay que estar ya "trabajando para reconducir la crisis económica", y ha señalado que, aunque "es verdad que la pandemia ha afectado, Andalucía ya estaba en un proceso de destrucción de empleo antes de que el coronavirus entrara entre nosotros".