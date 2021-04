Susana Díaz acusa a la Junta de "maquillar" los contagios de Covid de Navidad y Semana Santa informando de 27.201 menos

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de "maquillar las cifras" de contagios de Covid-19, y de haber informado inicialmente tanto en la pasada Navidad como en la reciente Semana Santa de menos casos positivos --unos 27.201 en total-- de los que posteriormente han reflejado en las estadísticas oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre la incidencia del virus en la comunidad.

Así lo ha denunciado la dirigente socialista en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde, en su pregunta dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha relatado que en el periodo navideño desde la Junta se comunicaron públicamente 68.087 positivos y "rectificaron posteriormente, cuando la cifra definitiva son 92.518 contagios, lo que suponen 24.431 más, un tercio más de los informados a la opinión pública".

De igual modo, en Semana Santa "ocurrió igual" y el Gobierno andaluz declaró 25.538 casos de Covid-19 para corregirse después y reconocer, al final, 28.308 positivos, 2.770 más, según ha alertado Susana Díaz, quien ha advertido a Moreno de que, "cuando se maquillan las cifras, las medidas que se ponen sobre la mesa no son efectivas".

Susana Díaz ha defendido que, ante la pandemia, existen "cuatro estrategias básicas" que pasan por "evitar los contagios, realizar el mayor número de pruebas posibles, promover medidas de higiene y vacunar al mayor número de personas".

Ha agregado que "la inmensa mayoría de andaluces están siendo responsables, sensatos y haciendo lo que les piden" las autoridades sanitarias, y que "el camino no es la confrontación por la confrontación" como, a su juicio, está haciendo la Junta en relación al Gobierno central, porque "el descrédito continuo de una institución a otra solo provoca desconfianza en la gente".

SOBRE LA COMPRA DE VACUNAS

Al respecto de la campaña de vacunación, Susana Díaz ha preguntado a Moreno si cree "razonable que desde su gobierno anuncien contactos" con la fabricante de la vacuna rusa 'Sputnik' para adquirir sus dosis" cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no ha aprobado su uso.

"¿No sería razonable que se mostrara confianza por parte del Gobierno andaluz en las instituciones europeas y se lanzara ese mensaje de confianza a la gente, y no se jugara con la confrontación en algo tan importante como es la esperanza de vida que traen las vacunas?", le ha preguntado también la dirigente socialista a Moreno antes de cuestionarle también "quién se va a responsabilizar" si desde la Junta "compran vacunas rusas antes de la homologación" de la EMA "y pasa algo".

Moreno le ha respondido que él no aspira "a ninguna confrontación" y no es "muy dado" a ello, pero tiene "la obligación de velar por el respeto de los andaluces y la defensa de los intereses de Andalucía", y al hilo ha proclamado que "no me voy a dejar pisotear por ningún gobierno, incluido si fuera del PP, y lo he demostrado mientras estaba en la oposición".

De igual modo, ha acusado a Díaz de difundir "otro bulo más" en relación a la posible compra de vacunas rusas por parte de la Junta, al respecto de lo cual ha defendido que "los andaluces nos piden que les vacunemos, y si el Gobierno de España y las instituciones europeas no son capaces de traer las vacunas suficientes, la comunidad autónoma tiene que tener la capacidad de explorar una vía alternativa siempre que pase por la supervisión de la EMA".

Moreno ha subrayado que "siempre" ha defendido la "compra centralizada" de vacunas, algo que el anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz "no hizo con la subasta de medicamentos", según le ha reprochado, y él es un "firme defensor de las instituciones europeas", pero "esto no va bien", y "hay un malestar general del conjunto de los españoles, y especialmente de los andaluces, a quienes les importa muy poquito quién compra la vacuna", sino que lo que quieren es que las dosis "sean de calidad, verificadas por la agencia europea y que se les pongan en tiempo y forma".

Moreno ha pedido "encarecidamente" a Susana Díaz que "eche una mano amiga" al Gobierno andaluz, y ha manifestado que el Grupo Socialista "atesora una enorme experiencia en materia de gobierno, que puede ser un baluarte", y mantiene además "una relación especial, privilegiada, con el Gobierno de la nación", cosa que la Junta gobernada por PP-A y Cs "no tiene", según ha lamentado el presidente antes de animar a la líder del PSOE-A a hacer "efectivo" ese potencial del Grupo Socialista "en beneficio de Andalucía".

Además, Moreno ha invitado a Díaz a "sumarse a la iniciativa del Gobierno" andaluz, a lo que la dirigente socialista le ha respondido reprochándole que "no llama" a su grupo parlamentario "desde el 1 de septiembre, así que no venga a reclamar lo que no practica en el día a día de la gestión de su gobierno", le ha pedido.

Susana Díaz ha agregado que la "cuarta ola" de la pandemia "está siendo menos virulenta gracias a la vacuna", pero por parte de la Junta se tienen que cumplir "obligaciones" en materias como el "diagnóstico previo", al respecto de lo cual ha criticado que la media de PCR que se hacen en Andalucía por 100.000 habitantes está "muy por debajo" de la nacional, "285 puntos" inferior, según ha concretado.

Susana Díaz ha avisado a Moreno de que "el camino no es hacer anuncios vacíos ni brindis al sol, sino poner todos los medios que tiene a su alcance", y ha subrayado que "muchos miles de millones de euros han llegado a Andalucía por la sensibilidad del Gobierno" de Pedro Sánchez, así como que están llegando a esta comunidad "más vacunas que al resto de España".

Moreno le ha replicado que, "si mañana Pedro Sánchez nos dijera a las comunidades autónomas que tenemos que comprar vacunas", Susana Díaz diría que el presidente del Gobierno lo está haciendo "muy bien", porque "el problema" es que la dirigente socialista "sigue el argumentario", y es "no saber, no querer o no poder, exigir y sumarse a la voz del Gobierno" de la Junta "para exigir lo que es correcto para Andalucía".

"Usted calla, y el que calla otorga, y además no nos ayuda en la acción del gobierno al conjunto de los andaluces", le ha recriminado Moreno a Díaz, a quien también ha reprochado que "dice cosas que no son ciertas".

Ha agregado que "Andalucía es líder vacunando en términos absolutos y relativos", como "dice el propio Ministerio" de Sanidad, pero las dosis que envía el Gobierno se quedan "en el 15%" del total de las que recibe España, pese a que la población andaluza representa "un 18%" del total nacional, según ha reiterado.

También ha pedido a Díaz que aclare "dónde están" los "miles de millones de euros" que dice que han llegado a Andalucía del Gobierno, y al respecto ha puntualizado que "en 2020 recibimos 2.300 millones del Fondo extraordinario por la Covid, y en 2021 nos prometieron 14.000 millones de euros" pero "ha llegado cero euros" por ahora.

Moreno ha concluido criticando que el Gobierno de Pedro Sánchez, "por razones de carácter político, penaliza a los andaluces", algo que ha considerado "un grave error" que "al final sale mal".

PLANTA DE AIRBUS EN PUERTO REAL

Por otro lado, en el transcurso de este debate ha salido a colación el posible cierre de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz), sobre lo que Susana Díaz ha celebrado la "rectificación" del presidente de la Junta al respecto, oponiéndose a ese cierre, y le ha remarcado que "tiene instrumentos para intervenir como gobierno autonómico".

Moreno le ha respondido que él "no ha rectificado nada", y este pasado miércoles y este jueves ha reiterado que desde la Junta "jamás íbamos a estar de acuerdo con el cierre" de esa planta, al tiempo que ha solicitado a Díaz a que "interactúe con el Gobierno de la nación para que se tome muy en serio" ese asunto.