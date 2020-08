Susana Díaz acusa a Moreno de "estar ausente" y usar Covid como "excusa" para aplicar su hoja de ruta de privatizaciones

Asegura que "con los 21 millones que se ha gastado la Junta en autobombo" podría haber comprado hasta 35 millones de mascarillas

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar "ausente" en la gestión de la crisis que está provocando la pandemia del Covid-19, al tiempo que ha advertido de que está utilizando esta situación como "excusa" para aplicar la que, a su juicio, es su hoja de ruta: "privatizar la sanidad y la educación".

En una entrevista con Europa Press, Susana Díaz ha considerado que la implicación del Ejecutivo andaluz está siendo "testimonial" porque frente a la preocupación por el aumento de brotes y de las personas contagiadas e ingresadas en la UCI, "el Gobierno de Andalucía no está, Moreno no aparece".

Tras incidir en que desde que la Junta asumió el mando único "se han disparado los brotes", la socialista ha censurado que los dirigentes andaluces "han pasado a tener una hiper presencia durante la etapa del mando único del Gobierno de España a que ahora no aparecen y no se ve planificación".

"Si el PSOE-A hubiera estado al frente de la Junta hubiera habido más transparencia; más información, que es la mejor manera de prevenir, y un mayor refuerzo de los servicios públicos", ha explicado antes de lamentar que en Andalucía faltan rastreadores y es "la última comunidad autónoma en los PCR que se realizan, pruebas que son vitales para controlar la cadena de contagio".

Y mientras faltan sanitarios, material o medidas de prevención en las residencias de mayores, Susana Díaz critica que la Junta, en cambio, "sí tienen dinero para publicidad porque hasta 21 millones de euros ha destinado a autobombo y propaganda en julio". "Ese no es el camino", ha apostillado para insistir en que lo peor de todo es que "el Gobierno andaluz no está pero es que tampoco se deja ayudar, no tiene interés en que los grupos de la oposición arrimemos el hombro".

Además, la líder del PSOE-A ha advertido de que el Ejecutivo de Moreno "está usando el coronavirus como excusa para facilitar que recursos que son de todos los andaluces pasen a la privada, en sanidad y en educación". "Utilizan la pandemia como excusa para hacer lo que era su hoja de ruta", ha aseverado para rechazar los "desmanes" del Ejecutivo andaluz en este marco.

Ante este panorama, entiende Susana Díaz que Moreno "no se quiere dejar ayudar" por el PSOE-A "porque sabe que le vamos a poner como exigencia prioritaria blindar los servicios públicos", dado que defiende que los fondos que invierte en la privada deben destinarse a la pública para abrir los centros de salud por la tarde, contratar a más sanitarios, rastreadores o hacer más PCR.

"ESCURRE SU RESPONSABILIDAD" EN LA VUELTA AL COLE

Para Susana Díaz, uno de los asuntos más importantes donde debe afanarse el Gobierno andaluz es en garantizar una vuelta a las aulas en condiciones de seguridad, toda vez que cree que está haciendo una gestión "caótica, irresponsable y con una falta de seguridad enorme". "Lo que tienen que trasladar a las familias, a los docentes y a toda la comunidad educativa, debería ser seguridad, control, planificación y rigor, y lo que se está haciendo es todo lo contrario", ha agregado antes de hacer hincapié en "no es serio" que ahora diga la Consejería que "unos días antes de que vuelvan los niños al cole, si hay que cambiar cosas, se cambiarán".

Igualmente, ha censurado que la Junta deje la responsabilidad a los equipos directivos, que no baje las ratios o que no ponga a disposición de lo de los ayuntamientos los recursos económicos necesarios para la limpieza y las tareas que les han encomendado, "como recoge la LAULA".

"El Gobierno de Andalucía quiere escurrir el bulto y esperar a ver si en el último minuto se lo da resuelto el Gobierno de España", ha abundado la socialista antes rechazar que ahora la Junta pida que el Ejecutivo de Sánchez capitanee la vuelta al cole porque "cuando estábamos en estado de alarma y la coordinación la ejercía el Gobierno de España, el de Andalucía se quejaba de que no podía ejercer su autonomía".

Esta actitud, para Susana Díaz, demuestra que "hay un desgobierno absoluto, un caos en la gestión, una falta de planificación y una falta también de responsabilidad y de rigor en lo que tiene que ser su principal tarea, que es garantizar la seguridad de los andaluces". "Ni le importa ni le interesa, están mirando a Madrid a ver si le resuelve su papeleta", ha recalcado.

NO GASTA NI LA MITAD DE LO QUE RECIBE

En cuanto al gasto extraordinario, Susana Díaz ha censurado que el Gobierno andaluz "llore y se lamente" criticando que los fondos que recibe del Gobierno central para la gestión de la pandemia son insuficientes cuando "no ha gastado ni la mitad de lo que les ha llegado ya de Madrid". Ha criticado que la Junta haya dado "cifras dispares" de la factura sanitaria del Covid, de 700 a 2.000 millones, y ahora el consejero de Hacienda, Juan Bravo, "dice que han sido de 260 millones de euros".

"¿Y por qué no se han gastado el resto de los 600 millones que ya ha recibido del Gobierno en darle más protección a los sanitarios, en reforzar los centros de mayores o en comprar más material de protección? ¿Por qué en lugar de quejarse no se ha gastado al menos lo que recibían?", ha preguntado para señalar que con esto la Junta "vuelve a demostrar que no está gestionando, está en la propaganda y en el frentismo con el Gobierno de España".

En cualquier caso, ha garantizado que si el Gobierno de Moreno demuestra que se ha gastado más, "los socialistas seríamos los primeros que le acompañaríamos en esa reivindicación en Madrid", si bien "se tendrían que gastar el dinero en beneficio y en proteger la vida de los andaluces, la salud y en el empleo, pero en esto estamos viendo mucha indolencia".

Otro de los asuntos que ha abordado Susana Díaz ha sido el "cutre" reparto de mascarillas que ha hecho la Junta. Lo ha definido como "un sainete", toda vez que ha incidido en que "se han gastado 21 millones en julio en publicidad y propaganda cuando podrían haber comprado con ese dinero 35 millones de mascarillas".

"Aquí no se ha repartido mascarillas a toda la población porque no se está en eso, se está en la crisis de gobierno o en enchufar a la gente en 24 horas para ser interino, pero no en garantizar la seguridad", ha reafirmado la dirigente del PSOE-A.

Igualmente, ha criticado que "es una brutalidad" la Junta esté contratando a personal interino "en 24 horas, por un e-mail y por orden de llegada". Ha dicho comprender el "estupor" de los sindicatos ante esta situación porque "lo que no se podía imaginar nadie es que iban a usar como excusa el Covid para contratar a personal que no tienen nada que ver con el Covid". Para Susana Díaz, "en el fondo pretendían burlar la ley" con una medida que además entiende que supone "una falta de respeto total" y ahora, "la justicia determinará si, además de vulnerar la ley, se ha cometido otro tipo de irregularidades".

PONER AL LOBO A CUIDAR DE LAS GALLINAS

Y por último, al hilo de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social por el Covid del Parlamento, ha explicado que el PSOE-A no ha participado porque poner a Vox a presidirla es como "poner al lobo a cuidar de las gallinas" y cuando haces eso, a su juicio, "es que verdaderamente no crees que hay que salvar a las gallinas".

"Moreno ha entregado la recuperación de Andalucía al único partido que votó en contra de la comisión y que dijo con claridad que no creía en la comisión ni en el acuerdo", ha sostenido Susana Díaz para señalar que al poner a Vox al frente, PP-A y Cs demuestran que "le importa muy poco la comisión y que son rehén de la ultraderecha de Andalucía".