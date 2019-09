Susana Díaz: Aguirre se tiene que "marchar" tras su "nefasta" gestión de la crisis por la listeriosis

Actualizado 09/09/2019 10:15:16 CET

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se tiene que "marchar" tras su "nefasta" gestión en la crisis sanitaria por la listeriosis y ha reprochado al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A), que haya estado "escondido" y que aún no haya comparecido en el Parlamento.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Susana Díaz, quien ha apuntado que no quiere ni pensar lo que le hubieran dicho a ella desde el PP-A si esta alerta sanitaria se hubiera decretado cuando era presidenta de la Junta, ha querido dejar claro que ante este hecho, el PSOE-A ha actuado de manera responsable pidiendo explicaciones, transparencia e información al Gobierno. Sin embargo, en su opinión, el Ejecutivo "ha faltado a la verdad", no ha sido transparente y no se ha "cogido el toro por los cuernos".

Ha denunciado que el presidente de la Junta estuvo "escondido" y cuando salió, lo hizo "tarde y mal" y no aún no ha dado explicaciones en el Parlamento. ¿"Cuándo va a ir"?, le ha preguntado la dirigente socialista, para quien el Ejecutivo autonómico se ha "equivocado" en la gestión de esta crisis sanitaria y no ha contado la verdad desde el minuto uno.

Ha criticado especialmente la actuación del consejero de Salud, quien desde el primer día "ha ido cambiando la versión". Para Díaz, es un consejero "deslegitimado que se tiene que marchar porque su actuación ha sido nefasta". Ha apuntado que imagina que lo siguen manteniendo como un "cordón de seguridad para no llegar al presidente", pero es evidente que los ciudadanos "ya no confían en lo que él dice".

Asimismo, le ha reprochado que no informara a la ministra de Sanidad sobre la nueva alerta sanitaria que se decretó el viernes tras detectarse carne mechada contaminada fabricada en una empresa de Paterna de Rivera (Cádiz), sino que ésta se tuvo que enterar por los medios de comunicación.

Ha insistido en que el Gobierno andaluz se ha equivocado en cómo ha gestionado crisis, porque ha generado "más incertidumbre, desconfianza y alarma social" de la que hubiera habido si desde un primer momento hubiese dicho la verdad.

Ha indicado que el Ejecutivo tiene que responder a varias preguntas, como por qué no se decretó la alerta sanitaria desde el primer día que tuvo conocimiento de que había productos contaminados por listeriosis o por qué salió en defensa de la empresa sevillana Magrudis y un mes después se carga contra ella.

Susana Díaz ha salido en defensa de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), apuntando que han estado "a la altura y por encima", mientras que los políticos que tenían que haber gestionado la crisis son los que "no han estado a la altura".

Asimismo, ha dicho que, en esta crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Sevilla ha sido "mucho más leal" con la Junta de Andalucía de lo que ésta ha sido con el Ministerio de Sanidad.