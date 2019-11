Susana Díaz: El "mayor legado" que dejarán Rivera y Casado es "blanquear a la extrema derecha"

Actualizado 06/11/2019 15:37:00 CET

CÓRDOBA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que el "mayor legado que van a dejar a la política española" los líderes nacionales del PP y de Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, tras la presente campaña electoral para las generales del próximo domingo, es el de "blanquear a la extrema derecha", simplemente "porque los necesita para llegar al poder".

En este sentido, Díaz, quien ha intervenido junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Córdoba, ha dicho que, para votar el domingo "a favor de la democracia, del Estado del Bienestar, de la igualdad, de proteger a quien más lo necesita, y para seguir construyendo una España mejor para todos", en ese caso "solo hay una papeleta que lo hace posible, la del PSOE, que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Lo demás, según ha asegurado, "es involución, recortes y regresión", y así lo desmostraron Rivera y Casado en el debate a cinco del pasado lunes, opinando Díaz que es "impensable en ningún país de Europa que dos líderes de dos partidos políticos democráticos le digan al representante de la extrema derecha que coinciden con él en muchas cosas", y eso a la vez que le dijeron al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE que no contará con su apoyo.

Esa, según ha remarcado Susana Díaz, "es la derecha que tenemos en nuestro país", la misma que gobierna ahora en Andalucía y que "empezó la normalización de esa extrema derecha que viene a cambiarlo todo", algo que, según ha asegurado, hicieron en Andalucía "con mentiras y con trampas", engañando "a la gente para que no fueran a votar", como ocurre ahora también, para así dejar "el camino libre a la derecha, que quiere arrasar con aquello que hemos construido juntos".

PP y Cs, según ha señalado Díaz, empezaron en Andalucía a "blanquear" a la extrema derecha, y ahora insisten, "y que lo hiciera Casado" el pasado lunes no es de extrañar, pues "llevan toda la vida conviviendo en el mismo partido", mientras que Rivera, "ese que vino a la política española a regenerar, defendiendo el europeismo, la estabilidad y un país moderno", ha acabado "sucumbiendo ante Abascal" y diciédole que coincide con él "en muchas cosas".

Frente a ello, según ha recalcado Díaz, "los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza", no coinciden "con la extrema derecha en nada", y por eso, ahora que "quedan dos días de campaña y cuatro para votar" hay que preguntarse "qué país queremos", sabiendo ya "lo que ha hecho Pedro en un año: proteger a las personas, subir el salario mínimo, poner por delante el feminismo y la bandera de la igualdad por delante, atender a quien más lo necesita y comprometerse con los pensionistas".

Como alternativa está la derecha, que claudica ante la extrema derecha con tal de llegar al Gobierno, no reaccionando cuando líderes de Vox "se van a la puerta de un centro de menores, a señalar a niños vulnerables y decirles que no tienen cabida entre nosotros", y asumiendo también desde la derecha de PP y Cs cuando Vox "señala a quienes trabajan con las víctimas de violencia de género, para amedrentarlos", con lo que "están diciendo que no protegan la vida de nuestras madres, hijas y hermanas".

Pero lo más grave, según ha lamentado Susana Díaz, es que ante ello "la derecha calla, otorga y baja la cabeza, porque los necesita para llegar al poder", que quieren alcanzar "a cualquier precio", y a esa opción es a la que, según ha concluido, hay que oponerse el domingo en las urnas, para que no se repita en España lo que ya ocurre en Andalucía, como la falta de médicos en los hospitales públicos o los recortes en educación que dejan sin comedor escolar "a 2.000 niños en Jaén".

LUIS PLANAS

Con anterioridad y en el mismo acto, el ministro de Agricultura en funciones y cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Congreso de los Diputados, Luis Planas, ha destacado la apuesta de su partido por la protección del medio ambiente y por el sector agrario español, al que defenderá en el marco de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE), para "apoyar a nuestros pequeños agricultores", a la "agricultura familiar" y, "evidentemente, a nuestro olivar tradicional".

Durante su intervención en un acto que abrió el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, el ministro de Agricultura en funciones y candidato socialista ha señalado que ese es el modelo "de futuro" que defiende su partido para el ámbito rural, contando especialmente con los jóvenes y con las mujeres, para producir "productos sanos y apetecibles", a la vez que se lucha "contra el cambio climático".

Por todo ello, según ha concluido Planas, "hace falta" que, tras el 10 de noviembre, haya "un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez" y, para eso, hay que ganar las próximas elecciones generales, lo cual se logrará "papeleta a papeleta", para así "mirar al futuro y luchar contra la desigualdad".