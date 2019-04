Susana Díaz afirma que nunca levantaría el teléfono para pedir a Bildu su apoyo

Publicado 09/04/2019 10:44:25 CET

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha manifestado este martes que ella no levantaría el teléfono para pedir a Bildu su apoyo, al tiempo que ha calificado de una "salvajada" las manifestaciones del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, sobre las "manos manchadas de sangre" para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha indicado que las palabras de Casado no deberían tener espacio en una campaña ni en la política española.

Preguntada sobre si levantaría el teléfono para llamar a Bildu en caso de que el PSOE necesitara su apoyo, ha dicho tajante que "no" y ha añadido que es público y notorio que a ella nunca le ha gustado esa formación como un posible socio del PSOE en las Cortes Generales ni tampoco el independentismo catalán, que "rompía mis fotos" en el Congreso.

Susana Díaz ha querido dejar claro que ella aspira a que el PSOE logre una amplia mayoría en las elecciones generales del día 28 y ha señalado que se va a dejar la piel y se va a batir el cobre para que el resultado de Pedro Sánchez sea el mejor. De hecho, ha apuntado que ahora está haciendo más campaña de la que hizo con motivo de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Asimismo, ha confiado en que el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, reconsidere su posición, porque lo ideal sería que ese partido apoyara la listas más votada para darle estabilidad a España. Ha indicado que ella le tiene "mucho cariño" a Rivera y, por ello, le da pena que se "haya radicalizado y se haya entregado de esa manera a la derecha".

Respecto al hecho de que Rivera ponga como excusa para no pactar con el PSOE tras las elecciones generales que Pedro Sánchez sí pacta con los independentistas catalanes, Susana Díaz ha indicado que es evidente que el presidente no ha pactado con ellos porque, de lo contrario, habría unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no se habrían convocados los comicios.

Susana Díaz ha señalado que todo el mundo en el PSOE conoce la posición que ella tiene sobre el tema de Cataluña: "El perímetro de cualquier diálogo es la Constitución", al tiempo que lo que "nos afecta a todos, lo tenemos que decidir entre todos".

Ha añadido que el presidente del Gobierno también lo ha dicho claramente: "No es no" a un referéndum independentista y a permitir determinadas posiciones políticas que pongan en riesgo nuestro estado de derecho y nuestro país.

Ha indicado que ella mantiene una "relación cordial" con Pedro Sánchez, siempre desde el respeto al secretario general y que a veces pueden tener discrepancias políticas, pero no orgánicas.

Ha querido dejar claro, tras ser preguntada sobre las diferencias entre ambos, que el PSOE, un partido de 140 años de historia, siempre está "por encima de Pedro, de Susana y de todos los que lo componen". "Un partido de 140 años no se puede reducir a Pedro o Susana", ha apuntado.

Respecto al hecho de que Sánchez vaya a abrir el jueves la campaña en Dos Hermanas (Sevilla), donde anunció en su día que optaría a las primarias del PSOE, Susana Díaz ha indicado que todos los presidentes socialistas del Gobierno han pasado por ese municipio en campañas de elecciones generales.

Susana Díaz ha confiado en que haya una gran movilización de la izquierda de cara a las generales y que nadie se confíe con lo que dicen las encuestas, que lo que hacen es "llamar a la movilización de la derecha". "Vamos a ganar y muy bien, pero no tenemos que relajarnos, porque la derecha no se va a relajar", ha indicado Díaz, quien está convencida de que el PSOE va a sacar mejor resultado del que se piensa, pero hay que seguir trabajando mucho.

Preguntada sobre si quiere seguir liderando el PSOE-A, ha indicado que cuando llegue el congreso regional, ella buscará voluntad mayoritaria de los militantes e intentará que le vuelvan a dar dar su confianza, porque tiene la ilusión y ganas de volver a la Junta cuanto antes.