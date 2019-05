Susana Díaz: "Andalucía es el escaparate de lo que hace el trifachito que no tiene límites"

Publicado 23/05/2019 13:24:30 CET

ARMILLA (GRANADA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado este jueves que "Andalucía es el escaparate de lo que hace el trifachito que no tiene límites", y que el escenario político derivado de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre "va a permitir" que en el resto de España "se le pare los pies a la derecha y a la extrema derecha".

A preguntas de los periodistas en un acto con mujeres en Armilla, en el área metropolitana de Granada, para apoyar a la alcaldesa y candidata a la reelección, Dolores Cañavate, la secretaria general del PSOE-A ha indicado que su formación es "garantía" de "igualdad, de progreso y de futuro", después de que la ciudadanía hablara "con muchísima claridad" en las generales del pasado 28 de abril, en favor de una "España compartida".

Susana Díaz, que ha abogado por "fomentar" ese "diálogo" y el "entendimiento" en todos los lugares, por un espacio público compartido", ha sido preguntada por los trámites para la posible suspensión de los diputados presos, y ha manifestado, a este respecto, que tiene un "respeto profundo a la justicia" y que "hay mecanismos del Estado que funcionan perfectamente para dar respuesta en cada momento a las circunstancias que se vayan produciendo".

Sobre si la movilización, tras el 28-A, puede verse resentida, Díaz ha indicado que tiene "la sensación de que la gente quiere rematar la faena", partiendo de la base de que "Andalucía es el escaparate de lo que hace el trifachito que no tiene límites".

Así, los ciudadanos que quieren que el futuro no esté "en manos de estas tres derechas crueles y egoístas" van a "participar", ha agregado la dirigente socialista, para quien "la política municipal es clave para todo".

"En el resto de rincones" de España, "la gente no va a querer un tripartito de derechas", que pueda apoyar las "listas negras", o los "insultos" a alumnos o profesores, ha explicado Susana Díaz, para quien el ejemplo andaluz "va permitir que en el resto de España se le pare los pies a la derecha y a la extrema derecha", que "por lo que se ve, no se va a parar en barra" y "no respeta ni lo más sagrado", como es la educación pública.